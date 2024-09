Sao kê ủng hộ vùng bị bão lũ, vì sao có giao dịch chỉ 1 đồng?

Hầu hết ngân hàng đều quy định hạn mức chuyển tiền tối thiểu từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Tuy nhiên, có nhà băng không giới hạn về hạn mức tối thiểu khi chuyển tiền trong cùng hệ thống. Sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) công khai sao kê số tiền ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra, cộng đồng mạng bày tỏ bất ngờ khi có những giao dịch được cho là “bất thường”. Đáng lưu ý, có những giao dịch chuyển tiền dưới 1.000 đồng - hạn mức chuyển tiền tối thiểu theo quy định hiện nay tại các ngân hàng. Cần khẳng định rằng, việc các cá nhân, tập thể ủng hộ đồng bào khu vực bị thiên tai là điều rất đáng quý, dù ít hay nhiều. Trên thực tế, hầu hết ngân hàng đều quy định hạn mức chuyển tiền tối thiểu từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng. Tuy nhiên, riêng Ngân hàng BIDV không giới hạn về hạn mức tối thiểu khi chuyển tiền đến ngân hàng cùng hệ thống. Do vậy, khách hàng mở tài khoản tại BIDV hoàn toàn có thể chuyển tiền dưới 1.000 đồng/giao dịch, thậm chỉ chỉ 1 đồng, cho một tài khoản BIDV khác. Theo chi tiết sao kê của UBMTTQ đối với tài khoản mở tại BIDV, có 3 giao dịch dưới 1.000 đồng được thực hiện trong hai ngày 10 và 11/9. 3 giao dịch có giá trị dưới 1.000 đồng được chuyển từ tài khoản mở tại BIDV đến tài khoản của UBMTTQ. Cụ thể, ngày 10/9 có giao dịch chuyển 500 đồng; ngày 11/9 có một giao dịch chuyển 478 đồng và một giao dịch chỉ chuyển vỏn vẹn 1 đồng. Hiện cũng chỉ có 3 giao dịch nói trên có số tiền dưới 1.000 đồng, dù BIDV không hạn chế hạn mức tối thiểu khi chuyển tiền trong cùng một ngân hàng. Tuy nhiên, cũng giống như các ngân hàng khác, BIDV giới hạn hạn mức chuyển tiền tối thiểu khi chuyển tiền nhanh 247 liên ngân hàng là 2.000 đồng/giao dịch. Theo khảo sát của VietNamNet, ngoại trừ BIDV, các ngân hàng đều quy định giới hạn hạn mức chuyển khoản tối thiểu là 1.000 đồng/giao dịch khi chuyển trong cùng hệ thống, tối thiểu 2.000 đồng/giao dịch khi chuyển tiền nhanh 247 ngoài hệ thống (chuyển tiền liên ngân hàng). Các ngân hàng lý giải việc áp dụng hạn mức tối thiểu nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng đồng thời “hạn chế phát sinh các giao dịch nhỏ với nội dung chuyển tiền không phù hợp”. Số tiền giao dịch tối thiểu lớn nhất hiện nay được SeABank áp dụng, theo đó hạn mức chuyển tiền tối thiểu là 10.000 đồng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh 247 được áp dụng trên phương tiện thanh toán là thẻ, tài khoản ngân hàng, VietQR, số điện thoại, tài khoản điện tử, ví điện tử. Các giao dịch được thực hiện trên kênh Internet banking, Mobile banking, ATM và tại quầy giao dịch. Có thể chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ qua app

Vietcombank đã phối hợp với các tổ chức/đơn vị/quỹ tại Trung ương và địa phương (Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Quỹ hỗ trợ... ) để mở tài khoản và đưa thông tin lên VCB Digibank, giúp việc chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ nhanh chóng và đơn giản hơn.

Để chuyển tiền ủng hộ, khách hàng chỉ cần: Đăng nhập VCB Digibank/ Chọn tính năng “Chuyển tiền từ thiện” hoặc gõ từ khóa “Chuyển tiền từ thiện” trong ô tìm kiếm/ Lựa chọn “Quỹ/Tổ chức từ thiện” muốn ủng hộ/ Xác thực và hoàn thành giao dịch.