Sao Hollywood tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Matthew Perry

Đáng chú ý là dòng trạng thái của Thủ tướng Canada Justin Trudeau - người vốn là bạn thời tiểu học của Matthew Perry ở Ottawa: "Tôi sẽ không bao giờ quên những trò chơi ở sân trường cùng nhau và tôi biết khán giả trên toàn thế giới sẽ không bao giờ quên niềm vui anh ấy đã mang tới. Cảm ơn vì những tiếng cười nhé Matthew. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh".

Matthew Perry sinh ngày 19/8/1969 ở Massachusetts (Mỹ), có bố là diễn viên, mẹ là nhà báo. Sau khi bố mẹ chia tay, anh chuyển đến sống với bà ở Ottawa, Canada. Anh chuyển về Los Angeles lúc còn là thiếu niên. Matthew bắt đầu diễn xuất với vai diễn nhỏ trong bộ phim 240-Robert vào năm 1979. Sau khi tham gia một số vai khách mời trên truyền hình, anh xuất hiện thường xuyên trong Growing Pains (1985-1992), Boys Will Be Boys (1987-1988) và Sydney (1990).



Tên tuổi của Matthew Perry trở nên nổi tiếng khi đảm nhận nhân vật Chandler Bing trong "Friends".

Năm 1994 tên tuổi của anh trở nên nổi tiếng khi đảm nhận nhân vật Chandler Bing trong Friends - loạt phim sitcom đình đám thập niên 90. Chandler là giám đốc điều hành của một công ty chuyên phân tích thống kê. Anh có khiếu hài hước, thường pha trò với bạn bè. Nhân vật của Matthew được người hâm mộ yêu thích. Màn trình diễn ấn tượng đã mang về cho anh đề cử giải Emmy năm 2002.

Năm ngoái, Matthew Perry đã phát hành cuốn hồi ký có tựa đề Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, kể lại tất cả những điều gây sốc trong cuộc đời mình. Trong cuốn sách, nam diễn viên đã mô tả cuộc chiến kéo dài nhiều năm với chứng nghiện ngập của mình, tiết lộ rằng anh "suýt chết" ở tuổi 49 khi ruột kết của anh vỡ ra do sử dụng quá nhiều opioid.