Santa Fe 2024 giá từ 1,069 tỷ đồng: Thiết kế 'đập đi xây mới', bỏ máy dầu

Kiểu dáng gây tranh cãi và không còn bản động cơ dầu nhưng Santa Fe mới vẫn rộng cửa để cạnh tranh với các đối thủ đặc biệt là Ford Everest nhờ màn "lột xác" toàn diện của Hyundai cùng giá bán ổn. Hyundai Thành Công Việt Nam mới đây đã giới thiệu Santa Fe thế hệ thứ 5 đến người tiêu dùng nước ta. Mẫu CUV cỡ trung này tiếp tục được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản, đều sử dụng động cơ thuần xăng. Phiên bản Santa Fe 2024 Giá bán lẻ (tỷ đồng)

Exclusive 1,069

Prestige 1,265

Calligraphy 7 chỗ / 6 chỗ

1,315

Calligraphy Turbo 1,365

Giá bán của Santa Fe hứa hẹn đủ sức cạnh tranh với Honda CR-V (1,029-1,310 tỷ đồng) và "ông vua" nhóm xe gầm cao cỡ D là Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng) (Ảnh: TC Motor). Ra mắt toàn cầu vào tháng 7/2023, Santa Fe mới khiến chuyên gia cũng như người dùng bất ngờ khi rũ bỏ hoàn toàn kiểu dáng bo tròn của mẫu xe tiền nhiệm. Thương hiệu Hàn Quốc áp dụng phong cách vuông vức quen thuộc của những chiếc Land Rover, đặc biệt là dòng Defender. Hyundai cho biết họ thay đổi như thế này nhằm biến mẫu crossover hạng D thành phương tiện phù hợp với nhóm khách hàng đam mê "xê dịch" và đề cao tính thực dụng. "Gương mặt" của mẫu xe thể thao đa dụng cỡ trung đầy cuốn hút nhờ vào cụm đèn LED chiếu sáng ban ngày cùng cản trước dày dặn mô phỏng theo hình ảnh chữ "H" trên logo. Nắp ca-pô và hệ thống đèn pha full-LED dạng thấu kính được đẩy lên cao và tạo hình gân guốc, sắc nét hơn. Mặt ca-lăng có tính năng tự động đóng/mở thông minh nhằm tối ưu hệ số cản gió lẫn khả năng làm mát (Ảnh: TC Motor). Thân xe thêm phần bề thế với vòm bánh xe lồi ra vuông vắn, mảng ốp màu đen bóng chạy dọc từ trước ra sau, các bề mặt phẳng lì và toàn bộ cột B-C-D sơn đen. Mui xe dốc nhẹ với thanh ray nóc cỡ lớn, ngay bên dưới là móc tay ẩn ở cột chữ C để người dùng bám vào và tiếp cận khu vực chứa đồ bổ sung. Giá nóc có khả năng tải đồ lên tới 100kg (Ảnh: TC Motor). Tùy theo phiên bản mà xe sử dụng la-zăng 18, 20 inch có các nan to bản hoặc 21 inch dạng đa chấu (Ảnh: TC Motor). Phía sau Santa Fe thế hệ mới nhận không ít ý kiến tranh luận về thiết kế cửa hậu, vị trí đặt cụm đèn hậu LED có giao diện chữ "H". Xi-nhan vẫn ở cản dưới, hạn chế khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện phía sau. Cần gạt nước được ẩn dưới cánh gió giống trên mẫu xe "anh em" Sorento. Bù lại cho kiểu dáng đuôi xe có phần kỳ lạ là cửa hậu được mở rộng thêm tới 145mm cùng khoang hành lý sau khi hàng ghế cuối cùng được gập xuống có dung tích lên tới 725 lít, tăng 91 lít so với đời trước. Đánh đổi về mặt thẩm mỹ là độ tiện dụng khi thao tác chất dỡ hành lý (Ảnh: TC Motor). Với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.780(mm), Santa Fe thế hệ mới dài hơn 45mm và cao hơn 50mm. Trục cơ sở được kéo dài thêm 50mm lên mức 2.815mm, đảm bảo không gian bên trong thoải mái và rộng rãi hơn đáng kể so với trước. Khoảng sáng gầm xe đạt 177mm. Hệ thống khung gầm N3 và dàn treo đã được cải tiến nhằm gia tăng trải nghiệm cũng như khả năng bảo vệ hành khách (Ảnh: TC Motor). Nội thất của Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới tối giản, hướng đến vẻ hiện đại. Toàn bộ chi tiết trên bảng táp-lô được bày trí theo phương ngang cùng những đường nét vuông chằn chặn nhất quán với bên ngoài, tạo cảm giác thoáng đãng cho người ngồi. Không gian bên trong chiếc Santa Fe đậm màu sắc công nghệ và không kém phần thực dụng (Ảnh: TC Motor). Tương tự New Carnival, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm dạng cảm ứng của Santa Fe có cùng kích thước 12,3 inch đặt dưới cùng một tấm kính cong hướng về phía người lái, hoạt động trên nền hệ thống thông tin - giải trí ccNC. Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây tiếp tục hiện diện. Hệ thống bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh tích hợp công nghệ W3W (What3Word) được lập trình dành riêng cho thị trường Việt Nam (Ảnh: TC Motor). Người dùng sẽ điều khiển hệ thống điều hòa và một số tính năng khác thông qua cụm màn hình cảm ứng 6,6 inch và các núm xoay/phím bấm cơ học. Cần số được dời sang cột lái, nhường chỗ cho 2 khay sạc không dây chuẩn Qi có công suất cực đại 15W, các cổng sạc USB Type-C với công suất tối đa 27W và một khoang chứa đồ cỡ lớn ở khu vực bệ trung tâm. Hàng tá nút bấm cực kỳ rối mắt ở thế hệ tiền nhiệm đã không còn trên Santa Fe (Ảnh: TC Motor). Hộc chứa đối diện ghế hành khách phía trước tích hợp tia cực tím UV-C giúp khử khuẩn đồ dùng. Bệ tỳ tay trung tâm cho phép cả hành khách phía sau tiếp cận. Một số "option" đáng chú ý khác bao gồm: 12 loa Bose, đèn viền nội thất 64 màu, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp tính năng thông gió/sưởi ấm và bộ nhớ 2 vị trí, sưởi vô-lăng, khởi động xe từ xa, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD). Cửa sổ trời toàn cảnh nay được chia làm đôi. Santa Fe là cái tên đầu tiên trong phân khúc sở hữu gương chiếu hậu kỹ thuật số. Hoạt động dựa trên hình ảnh được truyền từ camera góc rộng, công nghệ này giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng nắm bắt tình hình phía sau chiếc xe kể cả khi chở đồ cồng kềnh hoặc hành khách ngồi che khuất. Người dùng có thể chuyển sang gương thông thường bằng 1 nút bấm. Tính năng gương chiếu hậu kỹ thuật số chỉ có mặt trên phiên bản Calligraphy Turbo (Ảnh: TC Motor). Ghế ngồi bọc da có mặt trên tất cả các phiên bản, riêng bản Calligraphy sử dụng da Nappa cao cấp và trần xe bọc da lộn màu đen. Santa Fe cũng là mẫu xe tiên phong trong phân khúc sử dụng nhiều vật liệu tái sinh, thân thiện với môi trường dành cho các bề mặt mềm. Hàng ghế thứ hai của Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới khiến nhiều người bất ngờ với cấu hình 6 chỗ gồm cặp ghế độc lập chỉnh điện và bệ tỳ tay riêng biệt (trên bản Calligraphy 6 chỗ và Calligraphy Turbo) - nhỉnh hơn hệ thống ghế chỉnh cơ của đối thủ Mazda CX-8. Các phiên bản còn lại tiếp tục sử dụng băng ghế liền với 3 vị trí ngồi, tích hợp bệ tỳ tay trung tâm. Việc thiếu tùy chọn 7 chỗ ngồi khiến phiên bản cao cấp nhất khó tiếp cận một số khách hàng (Ảnh: TC Motor). Chiều dài cơ sở tăng thêm được chuyển hóa thành 35mm khoảng sáng đầu gối được bổ sung tại hàng ghế thứ hai và 15mm dành cho người ngồi hàng ghế cuối cùng. Ngoài ra, hãng xe đến từ "xứ sở kim chi" còn nâng mặt ghế thứ ba lên thêm 30mm và mở rộng độ ngả lưng thêm 10 độ, đảm bảo tư thế ngồi tự nhiên và dễ chịu hơn cho hành khách. Các tiện ích ở hai khu vực này bao gồm các ngăn chứa và móc treo đồ tiện dụng, cửa gió điều hòa, các cổng sạc USB Type-C và rèm che nắng chỉnh cơ. Việc thiếu tùy chọn 7 chỗ ngồi khiến phiên bản cao cấp nhất khó tiếp cận một số khách hàng (Ảnh: TC Motor). Phương diện an toàn được tinh chỉnh nhẹ ở gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense (từ phiên bản Prestige trở lên) gồm một số tính năng được nâng cấp hoặc thêm mới: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm phía trước/điểm mù/phía sau, cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động chuyển chế độ chiếu xa/gần, cảnh báo vượt quá vận tốc giới hạn, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe và cảnh báo chống bỏ quên người ngồi ở hàng ghế sau. Tất nhiên, mẫu crossover 3 hàng ghế này không thể thiếu bộ tính năng an toàn cơ bản như 6 túi khí, hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, ổn định chống trượt thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và cảm biến áp suất lốp. Phiên bản khởi điểm chỉ có camera lùi thay vì camera 360 độ hỗ trợ hiển thị điểm mù hai bên trên bảng đồng hồ. Chất lượng hiển thị của camera 360 độ trên Santa Fe chưa từng khiến người dùng thất vọng (Ảnh: TC Motor). Về hệ động lực, Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới có thể gây hụt hẫng cho một số người hâm mộ dòng crossover này do động cơ dầu 2.2L tăng áp quen thuộc đã bị "khai tử" trên phạm vi toàn cầu. Bù lại, hai tùy chọn động cơ xăng - đặc biệt là cỗ máy 2.5L tăng áp - được hứa hẹn sẽ đủ sức thuyết phục phần nào khách hàng trong nước. Cụ thể, "trái tim" của 4 trên 5 phiên bản là khối động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L có công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246Nm - tăng 14 mã lực và 14Nm, đồng thời tiêu thụ ít nhiên liệu hơn trước (8,31-8,75 lít/100km so với 8,92-9,27 lít/100km). Hộp số tự động cũng được nâng cấp từ loại 6 cấp lên 8 cấp. Phiên bản Calligraphy Turbo được trang bị động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L có công suất tối đa 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp. Hãng công bố chiếc CUV to lớn này có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong vòng chưa đến 8 giây - nhanh nhất phân khúc. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên 100km đường hỗn hợp đạt 9,57 lít, chấp nhận được nếu xét đến sức mạnh mà cỗ máy này mang lại. Động cơ xăng 2.5L tăng áp của Santa Fe 2024 mạnh hàng đầu phân khúc (Ảnh: TC Motor). Trừ phiên bản tiêu chuẩn dùng hệ dẫn động cầu trước, Santa Fe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh HTRAC đi kèm 3 chế độ địa hình - Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát) và Mud (Bùn đất). Bốn chế độ lái Eco (Tiết kiệm), Comfort (Thoải mái), Sport (Thể thao) và Smart (Thông minh) tiếp tục có mặt trên chiếc Hyundai tiền tỷ này (Ảnh: TC Motor). Thiết kế có gây tranh cãi nhưng thế hệ mới của Hyundai Santa Fe được kỳ vọng sẽ giúp dòng xe này cải thiện doanh số tại Việt Nam. Từng là sản phẩm "hot", mẫu xe Hàn Quốc khi đi vào cuối vòng đời và trước các áp lực cạnh tranh thì Santa Fe đã dần giảm sức hút, thể hiện qua doanh số 3.141 chiếc sau 8 tháng đầu năm 2024 - chỉ bằng một nửa Ford Everest. Tuy nhiên, cuộc chơi sẽ ngày càng hấp dẫn trong tương lai gần bởi phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của "đồng hương" Kia Sorento đang trong quá trình kiểm định khí thải, hứa hẹn ngày ra mắt không còn xa,