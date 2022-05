Sáng tỏ tin đồn Minh Tú chia tay bạn trai Tây

44 phút trước Tin pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Đoàn Minh Hải, nghi can sát hại 3 người trong một gia đình ở Phú Yên.