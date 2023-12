Sáng nay Sa Pa lạnh 7 độ C, dự báo núi Fansipan sẽ có tuyết

Nền nhiệt giảm thấp nhanh chóng, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng.

Lúc 7 giờ ngày 17/12, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi trong tỉnh gồm thành phố Lào Cai nhiệt độ giảm xuống 15,6 độ C, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) 14,8 độ C, vùng núi cao huyện Bắc Hà nhiệt độ giảm xuống 10 độ C, thị xã du lịch Sa Pa nhiệt độ còn 7,6 độ C.