Sáng mai, thủy điện Sông Tranh 2 xả nước điều tiết đến 1.500m3/s

Dự kiến từ 8h ngày 24/11, thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) sẽ vận hành xả nước điều tiết với tổng lưu lượng 200-1.500m3/s. Chiều 23/11, Công ty thủy điện Sông Tranh đã phát đi thông báo về việc vận hành hồ chứa Sông Tranh 2 nhằm đảm bảo mực nước không vượt quá cao trình đón lũ thấp nhất là 173m, đồng thời chuyển sang chế độ vận hành theo quy định. Thông tin từ Công ty thủy điện Sông Tranh, vào lúc 16h ngày 23/11, mực nước hồ đạt 170,55m, lưu lượng nước về hồ là 893m3/s, lượng nước xả qua máy là 206m3/s, và không có lượng nước xả tràn. Dự kiến từ 8h ngày 24/11, hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ xả điều tiết từ 200-1.500m3/s (Ảnh: Thanh Thiên). Công ty thủy điện Sông Tranh cho biết, việc vận hành này nhằm tuân theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam; đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mức quy định và chuyển sang chế độ cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy trình liên hồ. Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành là 8h ngày 24/11, với tổng lưu lượng điều tiết dự kiến từ 200-1.500m3/s, tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, từ 19h ngày 22/11 đến 18h ngày 23/11, các địa phương trong tỉnh này đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số nơi vượt 100mm, như xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) 165mm, xã Trà Giáp (huyện Bắc Trà My) 165mm, xã Tam Trà (huyện Núi Thành) 148mm, Hồ Nước Rôn (huyện Bắc Trà My) 139mm, xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) 105mm, xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) 103mm. Dự báo từ 16h ngày 23/11 đến 22h ngày 24/11, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tại các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn 60mm; vùng đồng bằng phía Nam 30-60mm, có nơi trên 80mm; vùng núi phía Nam 70-140mm, có nơi trên 180mm. Từ 23/11 đến 24/11, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt 2-4m, hạ lưu đạt 0,5-1,5m. Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau: trên sông Vu Gia ở mức báo động 1 đến dưới báo động 2, trên sông Thu Bồn ở mức dưới báo động 1 đến trên báo động 1, và trên sông Tam Kỳ ở mức dưới báo động 1. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước.