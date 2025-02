Sàn thương mại điện tử 'dỏm' lừa tiền tỷ từ sinh viên đến 'bậc thầy' kinh tế

“Nhiều người gọi đến cho tôi nói họ bị lừa hơn một tỷ bạc. Một tỷ là bình thường. Hôm qua thì có người gọi nói đã bị lừa 15 triệu rồi, sau đó nó yêu cầu chuyển thêm 200 triệu nữa thì nạn nhân mới gọi cho tôi”, ông Bảo nói và cho biết anh Học không phải là nạn nhân duy nhất.

Không có việc dễ, lương cao

Phóng viên Báo điện tử VTC News đã liên hệ với Lazada Việt Nam và đại diện sàn thương mại điện tử này khẳng định, họ không gửi bất kỳ tin nhắn tuyển dụng không chính thống nào qua tin nhắn SMS, Zalo cũng như yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các mạng xã hội.

Đại diện của sàn thương mại này cũng khẳng định, họ chỉ thu phí sản phẩm và phí vận chuyển (nếu có) cho các đơn hàng được đặt trực tiếp trên website.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Niên của TP.HCM cho rằng, trong bối cảnh có nhiều lao động mất việc, sàn thương mại điện tử lại bùng nổ thì hiện tượng lừa đảo tuyển dụng việc dễ dàng, lương cao là khá phổ biến hiện nay.

Và ông Sang cảnh báo: “Không có doanh nghiệp uy tín, đàng hoàng nào lại tuyển dụng lao động hay cộng tác viên chỉ qua mạng xã hội mà không cần hồ sơ, ký hợp đồng. Người dân nên cảnh cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trang web, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp để tránh bẫy việc nhẹ lương cao”.

Nữ sinh viên Lam Anh hay một tiểu thương như anh Học trở thành nạn nhân của các sàn thương mại điện tử dỏm. Vậy ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Khi được hỏi về vấn nạn này, luật sư Nguyễn Văn Hiệp – Đoàn Luật sư TP.HCM kể, không chỉ nữ sinh viên non kinh nghiệm, mà ngay đến một vị tiến sĩ – giảng viên của một trường đại học tại TP.HCM cũng mất tiền tỷ vì dính bẫy sàn thương mại điện tử giả mạo.

“Một vị tiến sĩ, giảng viên của trường đại học thừa nhận với tôi mất tiền tỷ chỉ trong một ngày. Nhưng những người như anh ấy cảm thấy xấu hổ với bạn bè, đặc biệt là đồng nghiệp cơ quan, lại không chắc lấy lại được tiền nên không trình báo”, luật sư Hiệp tiết lộ.

Và để hạn chế vấn nạn trên, luật sư Nguyễn Văn Hiệp cho rằng: “Lam Anh là nạn nhân điển hình của lừa đảo trên mạng hiện nay. Cô gái này có quyền và nghĩa vụ trình báo vụ việc với cơ quan công an nơi mình cư trú. Cơ quan công an cũng cần làm rõ vai trò giới thiệu của T.A. Nếu có đủ căn cứ T.A là người đồng phạm, tiếp tay cho tội phạm thì cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can”.