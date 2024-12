Sản lượng xe toàn cầu của Toyota giảm mạnh do gián đoạn sản xuất

Theo nhà sản xuất ôtô Toyota, số ngày hoạt động tại các nhà máy ở châu Âu giảm so với cùng kỳ năm ngoái cũng là một yếu tố tác động đến sự sụt giảm này. Xe ôtô mới chờ xuất khẩu tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN) Toyota Motor cho biết sản lượng xe toàn cầu của hãng trong tháng 11/2024 đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 869.230 xe. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc kiểm tra thiết bị, dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động tại một số nhà máy trong nước. Theo nhà sản xuất ôtô lớn nhất Nhật Bản, số ngày hoạt động tại các nhà máy ở châu Âu giảm so với cùng kỳ năm ngoái cũng là một yếu tố tác động đến sự sụt giảm này. Tháng 11/2023, sản lượng xe của Toyota tăng mạnh nhờ tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn được cải thiện. Sản lượng trong nước giảm mạnh 9,3%, xuống còn 285.761 xe trong tháng vừa qua, do việc tạm dừng hoạt động tại hai nhà máy của Toyota ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. Sản lượng ở nước ngoài cũng giảm 4,6%, xuống còn 583.469 xe. Châu Âu ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 18%, trong khi đó, Trung Quốc và Bắc Mỹ có mức giảm nhẹ hơn, lần lượt là 1,6% và 0,8%. Tuy nhiên, Toyota cho biết doanh số bán hàng toàn cầu của hãng đã tăng 1,7%, đạt 920.569 xe nhờ nhu cầu mạnh mẽ ở khu vực Bắc Mỹ và sự phục hồi kinh doanh tại Trung Quốc. Doanh số bán hàng tại Trung Quốc tăng 7%, đạt 175.983 xe, vượt mức của năm trước lần đầu tiên trong 10 tháng, nhờ các khoản trợ cấp của chính phủ và các nỗ lực quảng bá, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường xe điện. Tại Bắc Mỹ, doanh số bán hàng tăng 4,1%, đạt 241.662 xe./.