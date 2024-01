Sản lượng điện truyền tải năm 2023 đạt 222,5 tỷ kWh

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết sản lượng truyền tải điện đạt 222,5 tỷ kWh, tăng 5,2% so với năm 2022.

Năm 2023, sản lượng truyền tải điện đạt 222,5 tỷ kWh, đạt 100,3% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao (221,8 tỷ kWh), tăng 5,2% so với năm 2022. Tổn thất điện năng năm 2023 thực hiện đạt 2,4%, giảm 0,14% so với năm 2022, đạt so với chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh Tập đoàn giao là 2,4%.

Nhằm nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện truyền tải, đảm bảo vận hành hệ thống liên tục, EVNNPT đã tập trung đẩy mạnh công tác sửa chữa lưới điện truyền tải và hoàn thành 100% kế hoạch Tập đoàn giao.