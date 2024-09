Sân khấu thi hoa hậu Miss Cosmo 2024 tại TPHCM bị sập

Sát ngày diễn ra bán kết và chung kết, sân khấu Miss Cosmo 2024 tại TPHCM bất ngờ bị sập. Đây là cuộc thi nhan sắc quốc tế do người Việt tổ chức lần đầu tiên, quy tụ hơn 50 người đẹp khắp thế giới. Tối 28/9, mạng xã hội xôn xao trước thông tin sân khấu Miss Cosmo 2024 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM) bất ngờ bị sập. Qua hình ảnh lan truyền, nhiều người nhận thấy hệ thống dàn đèn trên sân khấu đổ sập xuống. Một số nguồn tin còn cho biết, sự cố đã khiến cho 1 nhân viên kỹ thuật bị thương và được đưa đi cấp cứu sau đó. Hình ảnh sân khấu bị sập được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình). Trước sự việc, rạng sáng 29/9, Ban Tổ chức đã đưa ra thông báo, xác nhận thông tin sân khấu Miss Cosmo bị sập và cho biết đang cố gắng khắc phục sự cố. "Vào ngày 28/9, một sự cố kỹ thuật đã xảy ra trong quá trình hoàn thiện sân khấu chính cho cuộc thi Miss Cosmo 2024. Khi phát hiện, tổ chức Miss Cosmo đã nhanh chóng hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật, đơn vị y tế và các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết. Theo đánh giá ban đầu, không có thiệt hại đáng kể", phía Miss Cosmo chia sẻ. Ban Tổ chức Miss Cosmo cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác định nguyên nhân của sự việc và tiếp tục cập nhật thông tin cho công chúng trong thời gian sớm nhất có thể. Đơn vị nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đảm bảo sức khỏe và ổn định cho tất cả thí sinh. Sự an toàn của họ vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vào thời điểm này". Hiện tại, phía Miss Cosmo chưa đưa thông tin chi tiết vụ việc, cũng như công bố thiệt hại về người và tài sản. Trên trang cá nhân, ông Trần Việt Bảo Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Miss Cosmo, cũng chia sẻ: "Tôi buồn vì công sức và tâm huyết của mọi người bị gián đoạn, lo vì tâm lý của ê-kíp và thí sinh bị ảnh hưởng, nhưng vui vì không có thiệt hại nào đáng tiếc về người, và hạnh phúc vì vẫn có sự đồng lòng, đoàn kết của mọi người trong lúc này và những ngày sắp tới". Được biết, sân khấu tại Nhà thi đấu Phú Thọ là nơi sẽ diễn ra đêm thi bán kết và chung kết vào ngày 2/10 và ngày 5/10 tới. Việc sân khấu bất ngờ gặp sự cố sát ngày diễn ra hai vòng thi quan trọng khiến nhiều khán giả hoang mang, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của cuộc thi. Hoa hậu Xuân Hạnh cùng các người đẹp quốc tế tham gia phần thi trình diễn trang phục dân tộc (Ảnh: Ban Tổ chức). Miss Cosmo 2024 là cuộc thi nhan sắc quốc tế do người Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, với sự tham gia của đại diện hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế với các hoạt động diễn ra tại TPHCM và các thành phố du lịch lớn của Việt Nam từ 10/9 đến 5/10 với hoạt động tiêu biểu là chuỗi festival tại nhiều tỉnh thành với chủ đề "Vivid Vietnam - Việt Nam sống động". Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Xuân Hạnh là đại diện của Việt Nam ở cuộc thi này. Ban giám khảo Miss Cosmo 2024 được công bố gồm: Bà Paula Shugart - cựu Chủ tịch tổ chức Miss Universe, ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông George Chien - Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc điều hành và Chủ tịch của KC Global Media, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu và Á hậu Kim Duyên.