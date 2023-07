Săn biển mây trên đỉnh Tò Bò, trải nghiệm cái lạnh 18 độ C giữa mùa hè miền Bắc

Sau khi xem dự báo thời tiết kỹ lưỡng, Kiên và nhóm bạn quyết định cắm trại qua đêm trên đỉnh núi, để trải nghiệm cả khung cảnh hoàng hôn và bình minh. Theo kinh nghiệm của Kiên, thời tiết ở đỉnh Tò Bò thay đổi thất thường. Mùa này, du khách có thể cảm nhận 4 mùa rõ rệt trong ngày. Buổi sáng, trời ấm áp như mùa xuân, buổi trưa nắng gay gắt mùa hè, chiều tới mát mẻ như mùa thu và dần se lạnh đầu đông khi đêm về và rạng sáng.

Buổi tối, thời tiết khá thuận lợi, nhóm bạn có thể ngắm trăng, sao, những lớp mây trôi lững lờ, xa xa là thị trấn lấp lánh ánh đèn. Đây là không gian lý tưởng để họ cùng nướng đồ ăn, sưởi lửa và trò chuyện bên nhau.

Tuy nhiên, càng về đêm, nhiệt độ trên đỉnh núi càng xuống thấp, ở mức 18 độ C, gió to và có mưa giông. "Du khách cắm trại qua đêm như mình nên chuẩn bị lều trại nhiều lớp, chắc chắn, mang quần áo ấm giữ nhiệt và nên đi theo nhóm đông", Kiên cho biết. "Đêm đó, trời mưa lớn, lạnh hơn mức nhóm mình tưởng tượng nên mọi người phải mặc áo chống nắng, ngồi co ro trong lều", anh nói thêm.

Sau một đêm mưa lớn, tờ mờ sáng hôm sau, những làn mây mỏng bắt đầu vờn quanh chân núi rồi đùn lên thành từng lớp, dần tạo thành biển mây trắng dày đặc ôm lấy đỉnh Tò Bò.