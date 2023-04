Sân bay Tân Sơn Nhất thắt chặt an ninh cao điểm 30/4-1/5

Về công tác an ninh, sân bay sẽ được giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng để kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại Cảng; đồng thời, các thành phần cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng cũng bị giám sát.

Đặc biệt, trước tình hình có dấu hiệu bùng dịch Covid-19 trở lại, Ban giám đốc Cảng đã chỉ đạo các đơn vị làm việc với hải quan, công an cửa khẩu, trung tâm kiểm dịch, chính quyền địa phương về công tác phối hợp phòng chống dịch Marburg tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Các quầy kệ để cồn sát khuẩn, máy rửa tay sát khuẩn tự động được bố trí nhiều nơi tại nhà ga quốc nội và quốc tế,