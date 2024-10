Samsung xin lỗi

Samsung Electronics đăng bài xin lỗi dài sau khi công bố kết quả kinh doanh sơ bộ gây thất vọng, một động thái được đánh giá là bất thường. Trong một tuyên bố, Jun Young Hyun – tân Giám đốc bộ phận chip Samsung – cho biết công ty sẽ đánh giá lại văn hóa và quy trình tổ chức. “Thay vì tập trung vào các giải pháp ngắn hạn, chúng tôi sẽ tập trung củng cố khả năng cạnh tranh dài hạn”, ông nói. Samsung gặp bất lợi trên các thị trường quan trọng. Ảnh: Bloomberg Samsung Electronics – nhà sản xuất memory chip và smartphone lớn nhất thế giới – vừa công bố kết quả kinh doanh quý III sơ bộ. Theo đó, lợi nhuận hoạt động vào khoảng 9,1 nghìn tỷ won (6,8 tỷ USD), so với dự đoán 11,5 nghìn tỷ won. Chi phí một lần liên quan đến các khoản dự phòng tiền thưởng hiệu suất gây áp lực lên thu nhập. Doanh thu đạt 79 nghìn tỷ won, thấp hơn mức kỳ vọng (81,57 nghìn tỷ won). Kết quả cuối cùng dự kiến được tung ra vào cuối tháng. Theo ông Jun, “chúng tôi gây lo ngại về khả năng cạnh tranh kỹ thuật, một số người nói đến khủng hoảng mà Samsung đang đối mặt. Là những người lãnh đạo, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vì điều đó”. Cổ phiếu Samsung đã giảm giá hơn 20% năm nay do những khó khăn trong các thị trường quan trọng. Chaeble lớn nhất Hàn Quốc tụt hậu so với đối thủ hạng nhì – SK Hynix – trên mặt trận memory chip và cũng không có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực đúc chip so với TSMC. Nhà sản xuất memory chip lớn nhất của Mỹ - Micron – cho biết nhu cầu đối với thiết bị AI sẽ thúc đẩy doanh thu. Tuy nhiên, Samsung đang ở vị thế bất lợi để bắt kịp SK Hynix, hiện dẫn đầu về sản xuất chip nhớ băng thông báo (HBM) kết hợp với chip AI của Nvidia. Ngược lại, chip HBM tiên tiến nhất của Samsung vẫn chưa thể thương mại hóa. Samsung đột ngột thay thế người phụ trách mảng kinh doanh chip trong năm nay và ông Jun Young Hyun cảnh báo công ty phải thay đổi văn hóa làm việc nếu không muốn bị cuốn vào “một vòng luẩn quẩn”. Do nhu cầu đối với dòng smartphone gập Galazy Z kém, lợi nhuận hoạt động của bộ phận di động được dự báo thấp hơn so với mức kỳ vọng (2,5 nghìn tỷ won). Hãng điện tử Hàn Quốc bắt đầu sa thải nhân sự tại Đông Nam Á, Australia, New Zealand như một phần trong kế hoạch cắt giảm chi phí. (Theo Bloomberg)