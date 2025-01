Samsung sẽ mang đến Galaxy S26 bản nâng cấp được mong đợi từ lâu

Dòng Galaxy S26 hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến lớn nhằm khắc phục các vấn đề về pin và cải thiện tốc độ sạc để mang lại trải nghiệm tốt hơn. Theo báo cáo từ Shiftdelete, Galaxy S26 dự kiến sẽ sử dụng pin anode silicon-carbon, một loại pin tiên tiến với mật độ năng lượng cao hơn so với pin lithium-ion thông thường. Điều này cho phép Samsung lắp đặt pin lớn hơn mà không làm tăng kích thước điện thoại, giúp người dùng có thời lượng pin dài hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, đặc biệt là cho các ứng dụng đòi hỏi nhiều năng lượng. Ngoài ra, Galaxy S26 sẽ được trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 65W, một bước tiến lớn so với sạc 45W của dòng Galaxy S25. Mặc dù chưa đạt đến tốc độ 100W của một số smartphone đến từ Trung Quốc, nhưng sự cải tiến này vẫn rất đáng hoan nghênh giúp người dùng sạc thiết bị nhanh chóng hơn, ngay cả khi dung lượng pin lớn hơn. Galaxy S26 là bước đi táo bạo của Samsung sau nhiều năm thận trọng Samsung đã thận trọng trong việc áp dụng tốc độ sạc cao hơn. Trước năm 2019, các điện thoại của hãng chỉ hỗ trợ sạc 25W. Dòng Galaxy Note 10 đã giới thiệu sạc 45W vào năm đó nhưng tính năng này chỉ quay trở lại với dòng Galaxy S22 vào năm 2022, tạo tiền đề cho những cải tiến hiện tại. Việc chuyển sang sạc nhanh 65W cho thấy Samsung đang tiến bộ ổn định, cân bằng giữa đổi mới và độ tin cậy, đảm bảo sạc an toàn và hiệu quả cho người dùng. Dòng Galaxy S26 cũng sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ hứa hẹn mang lại hiệu suất nhanh hơn và hiệu quả năng lượng tốt hơn. Kết hợp với công nghệ pin được nâng cấp, người dùng có thể mong đợi khả năng đa nhiệm mượt mà và thời lượng pin kéo dài. Tóm lại, dòng Galaxy S26 mang đến những nâng cấp đáng kể với pin tốt hơn, sạc nhanh hơn và chip xử lý mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và trở thành một đối thủ mạnh mẽ trên thị trường smartphone.