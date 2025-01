Samsung sắp mang đến những thay đổi lớn về pin

Theo nguồn tin từ SamMobile, có khả năng dòng Galaxy S26 sẽ được trang bị công nghệ pin mới, sử dụng vật liệu cacbua silic thay vì lithium truyền thống. Hiện tại, hầu hết các smartphone đều sử dụng pin lithium, trong đó có Samsung. Tuy nhiên, cacbua silic đã cho thấy những ưu điểm vượt trội với khả năng cung cấp dung lượng pin cao hơn. Cụ thể, một viên pin silicon có thể đạt dung lượng 5.500 mAh, trong khi viên pin lithium chỉ đạt 5.000 mAh. Điều này đồng nghĩa với việc pin mới sẽ có tuổi thọ cao hơn, một yếu tố được người tiêu dùng đánh giá cao. Gần đây, thương hiệu Honor đã giới thiệu pin 6.600 mAh vượt trội hơn so với các sản phẩm của Samsung. SamMobile cũng cho biết, pin cacbua silic thường dày hơn 10% so với pin lithium. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ @Jukanlosreve trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), pin mới có thể sẽ được áp dụng trên Galaxy S26, dựa trên dữ liệu từ Ice Universe – một nguồn tin đáng tin cậy về Samsung. Samsung muốn khắc phục điểm yếu về pin Hiện tại, pin vẫn là một điểm yếu của Samsung so với các đối thủ. Galaxy S25 dự kiến sẽ ra mắt trong vài ngày tới, nhưng dung lượng pin của phiên bản “Ultra” không vượt quá 5.000 mAh. Trong khi đó, đối thủ Xiaomi đang có kế hoạch ra mắt mẫu máy với pin lên tới 7.000 mAh. Một ưu điểm khác của pin cacbua silic là khả năng giảm thiểu tình trạng quá nhiệt. Ngoài việc sử dụng cacbua silic, SamMobile cũng đề cập đến khả năng Samsung sẽ áp dụng phương pháp “xếp chồng” cho pin, một công nghệ mới mà Samsung SDI đang đầu tư. Phương pháp này hứa hẹn sẽ mang lại dung lượng cao hơn mà không làm tăng kích thước pin. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả những thông tin này vẫn chỉ là tin đồn. Người tiêu dùng và giới công nghệ sẽ phải chờ đợi thêm để xác nhận những khả năng này trong tương lai.