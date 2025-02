Samsung sáng tỏ các tính năng AI của One UI 7 trên smartphone Galaxy cũ

Giám đốc phần mềm của Samsung, Sally, cho biết một số tính năng AI tiên tiến trong One UI 7 sẽ yêu cầu phần cứng hiện đại, điều này có thể khiến chúng không có sẵn trên các điện thoại Galaxy cũ hơn.

Một trong những tính năng nổi bật là Now Brief, được giới thiệu cùng dòng Galaxy S25. Tính năng này cung cấp thông tin liên quan theo thời gian trong ngày, giúp người dùng quản lý lịch trình hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Now Brief dựa vào Personal Data Engine của Samsung, yêu cầu NPU mạnh mẽ để xử lý, tương tự như tính năng đi kèm với Snapdragon 8 Elite. Do đó, các thiết bị cũ với NPU yếu hơn có thể không hỗ trợ tính năng này.

Tin vui là không phải tất cả các tính năng AI trong One UI 7 đều chỉ dành riêng cho các thiết bị mới. Cụ thể, tính năng Circle to Search, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng bằng cách khoanh tròn trên màn hình, chủ yếu dựa vào tài nguyên đám mây, có nghĩa là nhiều điện thoại Galaxy cũ và giá rẻ cũng sẽ được hưởng lợi từ tính năng này.

Samsung chú trọng đối với trải nghiệm người dùng của One UI 7

Sally cũng nhấn mạnh rằng Samsung đã chú trọng đến trải nghiệm người dùng trong quá trình phát triển One UI 7, kết hợp nghiên cứu thị trường và phản hồi từ người dùng để tạo ra các tính năng phù hợp với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, công ty cũng đã hợp tác với Google để tăng cường bảo mật dữ liệu người dùng, đảm bảo rằng các giải pháp bảo vệ dữ liệu trên cả thiết bị và đám mây đều hiệu quả mà không làm giảm sự tiện lợi cho người dùng.

One UI 7 sẽ được phát hành cho nhiều điện thoại cũ và giá rẻ của Samsung, bao gồm cả Galaxy S21 FE và Galaxy A34. Bản cập nhật này không chỉ mang lại những tính năng mới mà còn có một cuộc đại tu hình ảnh lớn với các biểu tượng được thiết kế lại, tiện ích mới, tùy chỉnh màn hình khóa và ứng dụng camera được sắp xếp hợp lý.

Các tiện ích trong One UI 7 sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn và đồng nhất hơn. Các thư mục có thể mở rộng thành chế độ xem tiện ích nhỏ, trong khi bảng thông báo và chuyển đổi nhanh được chia theo mặc định. Một thay đổi trực quan đáng chú ý khác là trình chuyển đổi ứng dụng với thiết kế băng chuyền mới.

Tóm lại, One UI 7 hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm trực quan đáng kể cho người dùng. Ngay cả khi không nhận được các tính năng AI mới, người dùng vẫn sẽ cảm nhận được sự đổi mới và nâng cấp cho thiết bị của mình.