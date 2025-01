Samsung ra mắt siêu phẩm Galaxy S25 Ultra, phô diễn sức mạnh của AI

Điểm nhấn tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới đầu tiên của Samsung trong năm 2025 là công cụ trí tuệ nhân tạo (Galaxy AI), hệ điều hành AI - One UI 7 và model Galaxy S25 Ultra có diện mạo mới. Vào 1h00 sáng ngày 23/1, Samsung đã tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked 2025, như thông lệ hàng năm tâm điểm được dồn vào dòng sản phẩm Galaxy S25 Series, đặc biệt là dòng Ultra. Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 Ultra vẫn là chiếc smartphone lớn nhất, tốt nhất và đắt nhất trong loạt sản phẩm này. Nó có màn hình 6.9 inch và cạnh cong hơn để mang lại “cảm giác cầm nắm thoải mái”. Samsung cho biết, đây là “thiết bị Galaxy Ultra mỏng nhất, nhẹ nhất và bền bỉ nhất từ trước đến nay”, với thân máy làm bằng titanium và lớp bảo vệ Gorilla Armor 2 của Corning, mang lại khả năng “chống rơi nâng cao” và chống trầy xước. Samsung Galaxy S25 Ultra có thiết kế mới. Ảnh: Engadget Khác với hai mẫu nhỏ hơn, cảm biến máy ảnh của S25 Ultra đã được nâng cấp: Ống kính góc siêu rộng có độ phân giải lên tới 50MP, trong khi đó ở dòng S24 Ultra năm ngoái chỉ có 12MP. Giống như các phiên bản anh em, S25 Ultra sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite tùy chỉnh, cho phép điện thoại xử lý nhiều tác vụ AI ngay trên thiết bị, song song với việc đảm bảo bảo mật tốt hơn. Galaxy S25 Ultra có 12GB RAM và có các tùy chọn bộ nhớ 256GB, 512GB và 1TB. Galaxy S25 và S25+ Galaxy S25 và S25+ đã được nâng cấp RAM lên 12GB (tương tự như Ultra), từ 8GB trên các mẫu tiền nhiệm của năm 2024. Kết hợp với bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite, bộ nhớ RAM này giúp các điện thoại xử lý tốt hơn các tính năng AI. Giá bán Samsung Galaxy S25/S25+ tương đương với phiên bản năm ngoái. Ảnh: Samsung Các thông số phần cứng của bộ đôi này khá giống với các mẫu S24 và S24+. Chúng vẫn có màn hình lần lượt là 6.2 inch và 6.7 inch. Tuy nhiên, công cụ ProScaler AI mới của Samsung có thể nâng cấp hình ảnh trong thời gian thực, có thể bù đắp cho các thông số kỹ thuật không thay đổi. Samsung cho biết, công cụ này có thể nâng cao chất lượng hình ảnh lên đến 40%. Bộ nhớ trong vẫn không thay đổi so với dòng S24: 128GB hoặc 256GB trên Galaxy S25 và 256GB hoặc 512GB trên Galaxy S25+. Galaxy AI Với hầu hết các nâng cấp phần cứng (ngoại trừ chip Snapdragon) khá nhẹ nhàng trong thế hệ này, Samsung đang tập trung mạnh vào các tính năng AI để thuyết phục người dùng chi tiền cho các mẫu mới. Năm nay, One UI 7 của Samsung trên nền tảng Android 15 kết hợp tạo nên hệ điều hành “AI tích hợp mới”. Mục tiêu là tạo ra một AI cá nhân hóa và nhạy bén với ngữ cảnh, thay vì chỉ là một loạt công cụ đơn lẻ. Nâng cấp lớn nhất tại sự kiện Unpacked đầu tiên của Samsung trong năm 2025 đến từ phần mềm tích hợp sâu AI. Ảnh: Samsung AI đóng vai trò trung tâm trong các tính năng camera của điện thoại, với chip Qualcomm giúp thiết bị phân tích độ nhiễu (noise) tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu suất chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Trong khi đó, Audio Eraser là một công cụ AI tách biệt các kênh âm thanh, cho phép bạn loại bỏ những âm thanh không mong muốn như gió hoặc tiếng người lạ đang nói chuyện trong tác vụ quay film, ghi hình. Samsung đã tập hợp bộ công cụ AI trên thiết bị mới của mình vào một hệ thống mà họ gọi là “Personal Data Engine”. Bộ công cụ học máy đa phương thức (văn bản, hình ảnh, video, âm thanh) này mang đến các tính năng như “AI Select”, một phiên bản nâng cấp của công cụ Smart Select nổi tiếng. Phiên bản mới sử dụng AI để quét màn hình và đề xuất các tác vụ theo ngữ cảnh như tạo ảnh động GIF từ video mà bạn đang xem. Ngoài ra, còn một số tính năng mới khác như Now Bar - câu trả lời đáp trả Dynamic Island của iPhone, Drawing Assist, nâng cấp Google Circle to Search (kích hoạt bằng cách nhấn và giữ nút Home). Tính năng này giờ có thể nhận diện số điện thoại, email và URL, cho phép bạn kích hoạt các hành động tương ứng chỉ với một cú chạm. Galaxy S25 Ultra sẽ có các lựa chọn màu sắc: Xanh Titan, Đen Titan, Bạc Titan và Xám Titan. Các lựa chọn màu sắc cho Galaxy S25 và Galaxy S25+ bao gồm: Bạc Shadow, Xanh Navy, Xanh Icy và Xanh Mint. Galaxy S25 series sẽ mở đặt hàng trước từ ngày 23/01/2025 đến 13/02/2025 với giá bán lẻ các phiên bản: Galaxy S25 Ultra 12GB + 256GB: 33,990,000 đồng; Galaxy S25 Ultra 12GB + 512GB: 37,490,000 đồng; Galaxy S25 Ultra 12GB + 1TB: 44,790,000 đồng. Galaxy S25+ 12GB + 256GB: 26,990,000 đồng; Galaxy S25+ 12GB + 512GB: 30,490,000 đồng. Galaxy S25 12GB + 256GB: 22,990,000 đồng; Galaxy S25 12GB + 512GB: 26,490,000 đồng.