Samsung phát triển smartphone Galaxy S25 Slim đối đầu iPhone 17 Air

Samsung đang chuẩn bị cho sự ra mắt của một chiếc smartphone siêu mỏng mới nhằm cạnh tranh với iPhone 17 Air vào mùa thu năm sau có tên Galaxy S25 Slim. Các mẫu smartphone của Samsung gần đây gồm Galaxy S24 FE và Galaxy S24 đều mang đến thiết kế mỏng nhẹ, tuy nhiên công ty Hàn Quốc dường như không muốn dừng lại, đặc biệt khi tin tức về iPhone 17 Air xuất hiện ngày càng nhiều. Galaxy S25 Slim sẽ là câu trả lời của Samsung với iPhone 17 Air Theo thông tin từ Smartprix, mẫu Galaxy S25 Slim đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của FCC tại Hàn Quốc. Mặc dù tên gọi chính thức của chiếc điện thoại này vẫn chưa được xác định nhưng sản phẩm dự kiến mang số model SM-S937U, điều này cho thấy đây có thể là thành viên thứ tư trong dòng Galaxy S25, bên cạnh Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra. Với việc Galaxy S24 FE vừa mới ra mắt, nhiều người dự đoán rằng chiếc smartphone siêu mỏng này của Samsung sẽ là câu trả lời cho iPhone 17 Air. Người dùng có thể đặt kỳ vọng vào Galaxy S25 Slim là một sản phẩm có thiết kế thanh lịch hơn, mặc dù sản phẩm có thể không đi kèm thông số kỹ thuật mạnh mẽ bằng các mẫu còn lại của dòng Galaxy S25. Nguồn tin cũng cho biết, Galaxy S25 Slim cũng sẽ có mặt ở Mỹ, điều này cho thấy Samsung dường như không muốn giới hạn sản phẩm tại thị trường Hàn Quốc thông qua các nhà mạng riêng. Điều đó có nghĩa sản phẩm là thành viên chính thức trong gia đình Galaxy S25 mà không phải là phiên bản đặc biệt nào khác. Galaxy S25 Slim dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2/2025 hoặc có thể sớm hơn một quý so với iPhone 17 Air. Điều này cho phép Samsung đánh giá mức độ chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm mới. Về phần Apple, công ty đã xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ trong tâm trí người tiêu dùng về các thiết bị mỏng nhẹ với biệt danh “Air” kể từ khi ra mắt MacBook Air. Do đó, việc Apple muốn áp dụng hình ảnh này cho dòng iPhone là điều dễ hiểu. Kết quả là, Apple có thể chọn Air, trong khi Samsung sẽ chọn Slim - biệt danh mà nhiều tin đồn trước đó hướng đến “iPhone 17 Slim”. Đối với thông số kỹ thuật, iPhone 17 Air dự kiến có màn hình 6,7 inch tương tự như dòng iPhone Plus, sử dụng chip Apple A19 thay vì A19 Pro và cụm camera cũng sẽ kém hơn so với iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, Samsung dự kiến sẽ nâng cấp cho Galaxy S25 Slim bằng cách trang bị chip Snapdragon 8 Elite, vốn cũng là chip cung cấp sức mạnh cho các mẫu khác trong dòng Galaxy S25, điều này mang đến cho sản phẩm của Samsung một lợi thế cạnh tranh khi iPhone 17 Air ra mắt.