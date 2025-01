Samsung mang bất ngờ gì đến CES 2025?

Tại CES 2025 First Look, Samsung đã giới thiệu Samsung Vision AI, loạt sản phẩm màn hình cá nhân hóa cùng mẫu TV flagship mới nhất. Samsung đã giới thiệu Samsung Vision AI tại sự kiện CES 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tạo ra những màn hình cá nhân hóa, tích hợp AI để nâng cao trải nghiệm người dùng trong cuộc sống hàng ngày. Samsung Vision AI không chỉ giúp TV nhận diện môi trường và sở thích của người dùng, mà còn mang đến những tính năng cá nhân hóa đột phá như Click to Search và Live Translate. Với tính năng Click to Search, người xem có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về những gì đang hiển thị trên màn hình, từ việc nhận diện diễn viên cho đến khám phá nội dung đang chiếu, mà không làm gián đoạn trải nghiệm xem. Live Translate xóa bỏ rào cản ngôn ngữ bằng cách dịch phụ đề theo thời gian thực, mang đến khả năng thưởng thức nội dung quốc tế một cách liền mạch. Samsung Vision AI còn mở rộng khả năng tích hợp với hệ sinh thái SmartThings, giúp màn hình trở thành trung tâm điều khiển thông minh trong nhà. Tính năng Home Insights cung cấp các cập nhật theo thời gian thực về môi trường trong nhà, trong khi Pet and Family Care giúp theo dõi hành vi của người thân và thú cưng, tự động điều chỉnh các cài đặt để nâng cao sự thoải mái và an toàn cho gia đình. Bên cạnh những tính năng AI, Samsung còn giới thiệu mẫu TV cao cấp Neo QLED 8K QN990F. Với bộ xử lý AI thế hệ mới, TV này nâng cấp chất lượng hình ảnh và âm thanh nhờ các tính năng như 8K AI Upscaling Pro và Adaptive Sound Pro. Đặc biệt, Neo QLED 8K QN990F có thiết kế siêu mỏng, mang lại một trải nghiệm giải trí tinh tế, kết hợp giữa công nghệ đỉnh cao và thẩm mỹ hiện đại. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Samsung mở rộng Samsung Art Store và ra mắt The Frame Pro, mang đến một trải nghiệm nghệ thuật cá nhân hóa với chất lượng hình ảnh sống động từ công nghệ Neo QLED. Những sáng tạo này khẳng định cam kết của Samsung trong việc làm phong phú không gian sống và biến màn hình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thông minh của người dùng.