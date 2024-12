Samsung khai tử DeX cho Windows, thay thế bằng Phone Link

Samsung sẽ ngừng hỗ trợ tính năng DeX cho Windows từ phiên bản One UI 7, khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng Phone Link thay thế. Theo Android Authority , trang web Samsung tại Anh gần đây đã cập nhật thông tin cho biết tính năng DeX cho Windows sẽ bị ngừng hỗ trợ từ One UI 7, dự kiến phát hành vào năm 2025. Samsung khuyến nghị người dùng DeX cho Windows chuyển sang sử dụng tính năng Phone Link như một giải pháp thay thế. "DeX cho PC trên hệ điều hành Windows sẽ ngừng hỗ trợ từ phiên bản One UI 7. Chúng tôi khuyến khích khách hàng kết nối điện thoại di động và PC thông qua tính năng Link to Windows," Samsung chia sẻ trên trang web của mình. Tính năng Samsung DeX cho Windows cho phép người dùng điện thoại thông minh kết nối thiết bị với PC và biến môi trường Windows thành giao diện Samsung DeX, mang lại trải nghiệm "Desktop eXperience" (trải nghiệm máy tính để bàn) đúng như tên gọi. Mặc dù Phone Link không hoàn toàn thay thế được DeX cho Windows, nhưng vẫn là giải pháp phù hợp để chiếu giao diện điện thoại lên màn hình máy tính và chạy ứng dụng từ xa. Phone Link cũng hỗ trợ kết nối không dây và tương thích với nhiều dòng điện thoại Android ngoài hệ sinh thái Samsung. Sự hợp tác liên tục giữa Samsung và Microsoft đã giúp Phone Link trở thành một tính năng nổi bật trên các dòng điện thoại Samsung và nhiều thiết bị khác. Hiện chưa có thông tin về việc ngừng hỗ trợ DeX cho Windows có dẫn đến việc cải tiến tính năng Phone Link hay không. Tuy nhiên, một rò rỉ từ trang web Samsung tại Tây Ban Nha tiết lộ rằng One UI 7 sẽ mang đến nhiều cải tiến lớn về giao diện và chức năng, bao gồm các cập nhật liên quan đến AI. Android Central cho rằng quyết định này có thể xuất phát từ việc lượng người dùng Samsung DeX cho Windows thấp. Samsung DeX vẫn sẽ được duy trì nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào các thiết bị màn hình lớn như TV, màn hình và các thiết bị tương tự.