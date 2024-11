Samsung 'bỏ rơi' người dùng Galaxy Watch?

Sau 8 tháng không cập nhật bảo mật và trì hoãn One UI 6 Watch, Galaxy Watch đang cho thấy dấu hiệu bị Samsung buông bỏ đáng lo ngại. Samsung dường như đang "bỏ rơi" người dùng Galaxy Watch khi để thiết bị chờ đợi bản cập nhật One UI 6 Watch trong nhiều tháng trời. Mặc dù có thể lập luận rằng việc trì hoãn để hoàn thiện bản cập nhật tốt hơn là tung ra phiên bản thiếu ổn định, nhưng thực tế đằng sau còn đáng lo ngại hơn nhiều. Theo điều tra từ GalaxyClub, toàn bộ dòng Galaxy Watch từ thế hệ 4 đến 6 đã bị "đóng băng" về mặt bảo mật trong suốt 8 tháng qua, kể từ tháng 3. Điều đáng lo ngại hơn là ngay cả những mẫu cao cấp và mới nhất như Galaxy Watch Ultra và Galaxy Watch 7 cũng đang phải "sống chung" với bản vá bảo mật lỗi thời từ tháng 6/2024. Đây là tình trạng chưa từng có tiền lệ đối với dòng smartwatch cao cấp của Samsung. Trớ trêu thay, trong chính sách bảo mật chính thức, Samsung đã cam kết mạnh mẽ về việc cung cấp các bản vá bảo mật định kỳ hàng quý cho tất cả Galaxy Watch chạy Wear OS (từ Galaxy Watch 4 trở đi). Thế nhưng, dường như lời hứa này đã bị "quên lãng" một cách đáng báo động, đặt ra câu hỏi lớn về mức độ cam kết thực sự của Samsung với người dùng trung thành. Một số chuyên gia trong ngành có thể biện minh rằng sự chậm trễ này ngầm chỉ ra Galaxy Watch không thực sự tồn tại các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng cần vá. Tuy nhiên, đây là một suy luận cực kỳ nguy hiểm trong thời đại các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi. Sự vắng mặt của các bản cập nhật không đồng nghĩa với việc thiết bị đang được bảo vệ an toàn. Ngược lại, điều này có thể khiến hàng triệu thiết bị Galaxy Watch trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mới. Dù Samsung có thể đang tập trung nguồn lực vào việc hoàn thiện One UI 6 Watch, nhưng việc bỏ bê các bản vá bảo mật định kỳ là một thái độ thiếu trách nhiệm khó có thể chấp nhận được. Đặc biệt đáng chú ý là cả Galaxy Watch 7 và Watch Ultra - những model đã được cài đặt sẵn One UI 6 Watch - vẫn không nhận được các bản vá bảo mật đúng hẹn theo cam kết hàng quý. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng và quyết tâm duy trì bảo mật của Samsung cho dòng sản phẩm này. Tình trạng này đặt người dùng Galaxy Watch vào thế "tự sinh tự diệt" về mặt bảo mật, một viễn cảnh không ai mong đợi khi bỏ ra hơn chục triệu đồng để sở hữu một chiếc smartwatch cao cấp. Những dấu hiệu này dường như cho thấy Samsung đang dần mất đi sự quan tâm đến dòng sản phẩm từng được kỳ vọng cạnh tranh ngang tầm với Apple Watch - một đối thủ luôn được biết đến với các bản cập nhật bảo mật đều đặn và kịp thời.