Salah đang gây thiệt hại cho Liverpool

Lần đầu tiên dưới thời Arne Slot, Liverpool trải qua 2 trận liên tiếp không thắng và vấn đề nằm ở vở kịch Mohamed Salah. Khó khăn của Liverpool Liverpool không thể hiện được vị thế ứng cử viên sáng gia nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh ở trận đấu cuối tuần trước, khi tiếp Man Utd trên sân nhà Anfield. Trận derby nước Anh bộc lộ những sai sót của Liverpool. Một loạt vấn đề đó có nguy cơ khiến đội quân của Arne Slot bị các đối thủ phía sau san bằng cách biệt, và thậm chí vượt qua họ. Salah ghi bàn vào lưới Man Utd Tỷ số 2-2 tại Anfield phản ánh chân thực một trận đấu kém cỏi và chuẩn bị kém. Ở đó, Liverpool quan tâm đến Mohamed Salah hơn là tập trung vào đối thủ Man Utd. Salah, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League - anh có 17 bàn thắng và 13 đường kiến ​​tạo cho đến trước trận - đã có những hành động khiến cho BLĐ Liverpool không thể ngờ tới. Anh khẳng định sự nổi bật của mình và khiến mọi người phải chú ý với những tuyên bố công khai về vướng mắc trong việc gia hạn hợp đồng. Salah than thở rằng đội bóng không cải thiện hợp đồng theo những điều kiện mà anh yêu cầu. Giữa những phát biểu, Salah ghi bàn thứ 18 tại Premier League. Tuy nhiên, pha lập công từ chấm 11 m vào lưới thủ môn Andre Onana của anh chỉ giúp Liverpool tránh được thất bại mà không thể nới rộng cách biệt với Arsenal. Sau trận hòa Man Utd, Liverpool đến London và thua Tottenham trong trận lượt đi League Cup. Salah đá trọn vẹn số phút nhưng không có dấu ấn đáng kể nào. Liverpool vẫn còn cơ hội tranh vé chung kết với trận lượt về trên sân nhà. Dù vậy, The Kop vừa trải qua giai đoạn kém nhất từ khi Arne Slot lên thay Jurgen Klopp: 2 trận liên tiếp không thắng. Vấn đề Salah Salah biết về sự quan tâm của PSG trong việc chiêu mộ chính anh, cầu thủ Hồi giáo nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. “Đây là 6 tháng cuối cùng của tôi ở đây. Cuộc đàm phán còn lâu mới tiến triển được”, anh nói tuần trước, trong cuộc phỏng vấn dành cho Sky Sports. Những tuyên bố này đã gây xôn xao phòng thay đồ, cũng như khiến các ông chủ Liverpool nhíu mày. Liverpool sa sút, 2 trận liên tiếp không thắng Trong 6 năm nay, ở Liverpool ai cũng biết Salah là cầu thủ được trả lương cao nhất đội. Lãnh đạo CLB không dám đáp ứng những yêu cầu mới mà anh đưa ra. Cầu thủ người Ai Cập yêu cầu nhiều hơn. Theo các nguồn tin thân cận với CLB: 350.000 bảng mỗi tuần cho đến tháng 6/2028, khi anh 36 tuổi. “CLB tin rằng nếu họ ký hợp đồng với Salah với số tiền đó, đẳng cấp của anh sẽ giảm xuống”, các nguồn tin thân cận với đội bóng bên bờ sông Mersey cảnh báo. Sau 2 mùa giải có phần chững lại (19 bàn ở Premier League 2022/23; 18 bàn mùa 2023/24), cùng một chút mâu thuẫn với Klopp, mùa này Salah trở nên mạnh mẽ hơn trùng với quá trình đàm phán hợp đồng mới. Khi không được đáp ứng yêu cầu về hợp đồng mới dài hạn, anh phát biểu như thể mình bị phản bội. Sự mất tập trung của Liverpool đã được phản ánh trên sân cỏ trước Man Utd và Tottenham. Bên cạnh đó, vấn đề trong phòng ngự cũng xuất hiện. Vở kịch Salah đây khiến Liverpool bối rối. Khi tính cạnh tranh Premier League đang tăng cao, khoảng cách 6 điểm rõ ràng không phải an toàn.