Sai lầm phổ biến khi sử dụng đèn xi nhan xe máy

Sử đụng đèn xi nhan không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người điều khiển phương tiện và người cùng tham gia giao thông. Xi nhan là thiết bị trên các phương tiện giao thông (như ô tô, xe máy, xe đạp điện) được dùng để báo hiệu hướng di chuyển của phương tiện đó. Xi nhan thường được đặt ở phần trước và phía sau xe. Dưới đây là những sai lầm hay mắc khi sử dụng đèn xi nhan mà người điều khiển xe máy cần tránh: Quên bật đèn xi nhan Đây là sai lầm mà nhiều người sử dụng xe máy mắc phải. Việc không bật đèn xi nhan khi chuyển hướng khiến các phương tiện tham gia giao thông phía sau không lường trước được tình huống bất ngờ. Điều này đặc biệt quan trọng khi đang di chuyển trên đoạn đường đông đúc, phức tạp. Hơn nữa, quên bật xi nhan cũng là hành vi có thể bị xử phạt theo quy định. Quên tắt đèn xi nhan Quên tắt đèn xi nhan cũng là sai lầm phải tránh khi đi xe máy. Khi quên tắt đèn xi nhan, các phương tiện phía sau sẽ bị nhầm lẫn vì "tín hiệu giả", dễ dẫn đến va chạm đáng tiếc.

Quên tắt đèn xi nhan là sai lầm nhiều người mắc phải. (Ảnh minh họa) Bật nhầm xi nhan Bật nhầm đèn xi nhan cũng là sai lầm của nhiều người. Không ít người điều khiển xe máy bật xi nhan bên trái nhưng lại rẽ phải hoặc ngược lại. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lớn do người tham gia giao thông phía sau bị bất ngờ, không kịp xử lý tình huống. Rẽ rồi mới bật xi nhan Rất nhiều người đến chỗ rẽ rồi mới bật đèn xi nhan. Việc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn do người phía sau bị bất ngờ. Hiện tại, luật không quy định khoảng cách tối thiểu phải bật đèn xi nhan trước khi rẽ, chỉ quy định bắt buộc phải bật đèn báo trước khi rẽ. Việc rẽ rồi mới bật xi nhan hoặc vừa bật đã rẽ ngay lập tức khiến phương tiện phía sau không đủ thời gian để chuẩn bị, dễ dẫn tới va chạm. Vì vậy, khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy cần tập trung và sử dụng đèn xi nhan dúng cách để đảm bảo an toàn.