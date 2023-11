Sai lầm khi thay dầu nhớt xe máy

Đối với những trường hợp này, nếu xe chưa di chuyển đến mốc km kể trên, chủ xe vẫn nên thay nhớt sau khoảng 12 tháng. Hoặc nếu xe không di chuyển, tốt nhất sau khoảng 3 tháng nên thay lại dầu nhớt mới. Lý do là bởi dầu nhớt sau khi đổ vào xe sẽ nhanh chóng giảm phẩm cấp, dù xe không vận hành.

Chần chừ khi thấy dấu hiệu xe cần thay dầu nhớt

Dầu nhớt được xem là lớp bảo vệ giúp tăng tuổi thọ cho động cơ xe. Tuy nhiên, do không hiểu được tầm quan trọng của nhớt hoặc do chủ quan nên nhiều chủ xe vẫn còn tâm lý chần chừ, không để ý thay nhớt định kỳ cho xe. Suy nghĩ sai lầm này sẽ khiến xe trở nên trì trệ, vận hành kém và thường xuyên phát ra tiếng kêu to gây khó chịu khi di chuyển.

Theo nhiều chuyên gia, thời gian thay dầu nhớt xe máy tốt nhất nên là 2.000 km đối với xe số và 1.000 - 1.500 km đối với xe tay ga. Tuy nhiên, con số này cũng có thể thay đổi, tùy thuộc vào các yếu tố thực tế khác như: điều kiện môi trường, công suất hoạt động của xe, chất lượng của dầu nhớt…

Nếu xe thường xuyên di chuyển thì dầu nhớt trong xe sẽ rất nhanh xuống cấp, bạn phải tiến hành thay mới sớm hơn nếu không muốn chiếc xe của mình gặp phải sự cố đáng tiếc xảy ra.