Sai lầm 'chết người' 20 năm trước của Intel

Cựu CEO Intel Paul Otellini được cho là muốn mua Nvidia với giá 20 tỷ USD. Ngày nay, Nvidia trị giá hơn 3,4 nghìn tỷ USD. Nvidia đã bỏ xa Intel trên thị trường bán dẫn. Ảnh: Bloomberg Intel – công ty tiên phong trong ngành bán dẫn – dường như đã bỏ lỡ sự bùng nổ AI. Nguyên nhân một phần có thể do quyết định gần 20 năm trước của ban lãnh đạo công ty. Theo New York Times, cựu CEO Intel Paul Otellini đề xuất mua Nvidia vào năm 2005. Khi đó, Nvidia nổi tiếng với card đồ họa dành cho máy tính và một số lãnh đạo tin vào tiềm năng của chúng đối với trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, ban quản trị không phê duyệt thương vụ 20 tỷ USD này và Otellini đã từ bỏ kế hoạch. Thay vào đó, ban quản trị được cho là hứng thú hơn với dự án đồ họa nội bộ có tên Larrabee, do Pat Gelsinger – CEO hiện tại – dẫn dắt. Gần hai thập kỷ sau, Nvidia đã trở thành công ty đại chúng giá trị thứ hai thế giới và liên tục vượt xa mong đợi của nhà đầu tư. Mặt khác, Intel ghi nhận cổ phiếu giảm 53% trong năm nay và vốn hóa chưa tới 100 tỷ USD, chỉ bằng khoảng 1/30 Nvidia. Chỉ riêng tháng 8, giá cổ phiếu Intel đã giảm 27% sau khi doanh thu và lợi nhuận quý II không đạt kỳ vọng. Nvidia không phải cơ hội duy nhất mà Intel bỏ lỡ. Hơn một thập kỷ sau khi bỏ qua Nvidia, Intel lại phạm phải sai lầm chiến lược khác khi quyết định không mua cổ phần trong OpenAI. Công ty đứng sau ChatGPT đã khơi mào cuộc đua AI toàn cầu vào tháng 11/2022. Theo truyền thông, cựu CEO Intel Bob Swan không nghĩ rằng OpenAI có thể ra mắt các mô hình AI tạo sinh đủ sớm để xứng đáng đầu tư. Thời điểm ấy, startup này muốn dựa vào Intel để giảm lệ thuộc vào Nvidia và xây dựng hạ tầng riêng. (Theo QZ)