Sách lậu nở rộ: Cần xử án điểm

Những con số này được nhắc tại hội thảo Sự tác động của xuất bản phẩm lậu, xuất bản phẩm giả đối với phát triển văn hóa đọc được tổ chức chiều 29/8 tại Hà Nội.

Hội thảo do Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Vi phạm tràn lan trên môi trường mạng

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận định, trong xu thế phát triển của hoạt động xuất bản, tình trạng in lậu, làm giả xuất bản phẩm và gian lận thương mại ngày một gia tăng dưới nhiều hình thức in truyền thống, điện tử, trên không gian mạng...

Điều này tác động xấu đến hoạt động xuất bản, đến việc tiếp cận tri thức của người dân thông qua xuất bản phẩm, đến mục tiêu phát triển văn hóa đọc của cộng đồng.