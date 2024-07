(S)TRONG Trọng Hiếu bắt tay với nhạc sĩ từng làm nhạc với BTS

Điệp khúc “Rise up underdog. Don’t have to hide no more. Rise up underdog. Don’t need to cry no more. We’re reborn from this pain tonight. Mặc chông gai ta đạp lên. Yeah Underdog” dường như còn là tuyên ngôn của (S)TRONG Trọng Hiếu về sức mạnh không tưởng của những người yếu thế.

Không cần lẩn trốn, không cần rơi nước mắt, những “underdog” biết tin vào chính mình chắc chắn sẽ có một ngày thoát ra khỏi những vật lộn thường ngày lẫn chiếc lồng định kiến mà xã hội đã đặt ra quanh họ.



(S)TRONG Trọng Hiếu từng là quán quân Vietnam Idol 2015.

Không chỉ là lời viết suông, (S)TRONG Trọng Hiếu đã tự mình chứng minh cho tuyên ngôn ấy qua từng bước đi của mình. Luôn gắn với những danh từ thể hiện vị thế bất lợi như “chú cá lội ngược dòng”, “nam ca sĩ Việt Kiều”, “người châu Á tại Đức”… nhưng bằng sự bản lĩnh, kiên định, không bỏ cuộc, chú bé Trọng Hiếu và bây giờ là (S)TRONG đã chứng minh được sức mạnh của mình. Đó là vô địch giải nhảy Dance4Fans toàn nước Đức, rồi toàn châu Âu khi mới 10 tuổi; gặp gỡ và nhảy cho công chúa nhạc Pop Britney Spears; đặc biệt là trở thành quán quân “Việt Nam Idol” 2015.

Sau 9 năm hoạt động nghệ thuật, (S)TRONG Trọng Hiếu không chỉ trở thành một trong những nghệ sỹ trình có tiếng tại Việt Nam, mà còn vươn ra thế giới khi là người gốc Á đầu tiên trong lịch sử tham gia và đạt giải 3 chung cuộc cuộc thi âm nhạc lớn nhất Châu Âu – Eurovision Song Contest Đức 2023.