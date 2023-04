Rupert Murdoch: Gãy lưng vẫn tin sẽ trường thọ, ly hôn vợ 4 qua email

Ảnh: Reuters

Bài viết dài 6.000 chữ của Vanity Fair đưa ra những thông tin quan trọng mà nhiều người muốn biết, từ cuộc đua kế vị Murdoch tới hàng núi chi tiết thú vị về vụ ly hôn gần đây của ông trùm truyền thông với Jerry Hall, cũng như tình hình sức khỏe hiện thời của Rupert Murdoch...

Rupert Murdoch, năm nay 92 tuổi, là người nắm giữ đế chế truyền thông gồm cả Fox News, The Sun, The Times, The Wall Street Journal và The New York Post.

Dưới đây là những tiết lộ chính trong bài báo của Vanity Fair:

Đặng Văn Địch và cái lưng gẫy của Rupert Murdoch