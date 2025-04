Rũ bỏ hình tượng kẻ ngoại tình quốc dân

Phá bỏ hình tượng phản diện

Trở lại màn ảnh nhỏ với bom tấn truyền hình Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines), Park Hae Joon hóa thân vào nhân vật khác hoàn toàn với vai diễn nổi tiếng trước đây của anh trong Thế giới hôn nhân (The World of the Married).

Trong bộ phim năm 2020, Park Hae Joon đảm nhận vai Lee Tae Oh, người chồng không chung thủy, thiếu bản lĩnh. Thế giới hôn nhân gây tiếng vang toàn châu Á khiến tài tử họ Park bị gắn liền với biệt danh “kẻ ngoại tình quốc dân”.

Với Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, anh thủ vai Yang Gwan Sik trung niên (Park Bo Gum đóng nhân vật lúc còn trẻ), người đàn ông chăm chỉ, người chồng hết mực yêu thương vợ và người cha giàu đức hy sinh.

Hình ảnh người đàn ông cao lớn với dáng đi khập khiễng và gương mặt nám sạm phản ánh cuộc đời sương gió, vất vả nhưng luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con dễ dàng chinh phục lòng người, kể cả khán giả khó tính nhất.