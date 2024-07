Rosé đánh giá MV 'ROCKSTAR' của Lisa

Sau chuyến công tác tại Pháp và chuẩn bị khởi hành về Hàn Quốc, Rosé đã có khoảng thời gian ngắn để ký tặng cũng như giao lưu với người hâm mộ. Trong đoạn clip được chia sẻ, một fan đã thẳng thắn hỏi Rosé “Bạn thấy MV của Lisa như thế nào”. Không mảy may suy nghĩ, Rosé lập tức trả lời: “I love it. I’m obsessed”. (Tạm dịch: Tôi yêu nó. Tôi bị ám ảnh bởi nó).

Clip Rosé chia sẻ về MV "ROCKSTAR" của Lisa với người hâm mộ.



