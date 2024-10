Rosé (BlackPink) vượt mặt Lisa và Jennie

Lisa, Jennie và Rosé đều gia nhập cuộc đua âm nhạc năm 2024 với tư cách nghệ sĩ solo. Trong khi hai người trước quảng bá rầm rộ cho sự trở lại, Rosé kín tiếng hơn nhưng lại mang đến cú nổ lớn, phá vỡ mọi kỷ lục mà tất cả thành viên BlackPink lập ra trước đó. Thành tích ấn tượng Ngày 18/10, Rosé phát hành đĩa đơn APT, hợp tác với Bruno Mars. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ca khúc này nhanh chóng trở thành hit lớn, càn quét mọi bảng xếp hạng toàn cầu và thiết lập vô số kỷ lục ấn tượng. Sáng 21/10, AllKpop đưa tin APT đạt hơn 6,85 triệu lượt phát trực tuyến khi ra mắt, xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify. Với con số này, giọng ca chính của BlackPink định vị mình là bài hát mới được nghe nhiều nhất và là người mới duy nhất lọt vào top 10 trong tuần. Nữ thần tượng sinh năm 1997 cũng giành được danh hiệu “màn ra mắt lớn nhất của một nghệ sĩ solo Kpop nữ trên Spotify” từ New Woman của Lisa.

Rosé xác lập loạt kỷ lục trên Spotify, vượt qua Lisa và Jennie APT đồng thời giúp Bruno Mars đạt được danh hiệu là màn ra mắt lớn nhất trên nền tảng nhạc số trong sự nghiệp của mình, sau khi vượt qua bản hit khác trong năm của anh, Die With A Smile (kết hợp với Lady Gaga), với con số 4,8 triệu lượt phát trực tuyến. Kỷ lục không dừng lại ở đó khi vào ngày thứ 2 phát hành, APT tiếp tục tăng vọt, đạt hơn 10,18 triệu lượt phát trực tuyến và đang giữ vị trí số 2 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify, chỉ sau Die With A Smile (10,32 triệu). Với thành tích mới này, Rosé cùng với Jennie trở thành nghệ sĩ solo Kpop nữ duy nhất đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify - thành tích mà bất kỳ nữ ca sĩ Hàn Quốc nào cũng mơ ước. Không chỉ vậy, Rosé là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đạt được hơn 10 triệu lượt phát trực tuyến trong một ngày. Cô đồng thời phá kỷ lục của Pink Venom (BlackPink) giữ trước đó là ngày phát trực tuyến lớn nhất cho một bài hát của nghệ sĩ Kpop nữ trong lịch sử Spotify. Hơn thế, Hàn Quốc và Thái Lan phải ăn mừng khi lần đầu tiên 3 nữ nghệ sĩ solo Kpop cùng lúc lọt vào top 15 bảng xếp hạng toàn cầu Spotify và tất cả đều đến từ BlackPink. APT của Rosé đứng thứ 2 với 10,18 triệu lượt phát trực tuyến, Mantra của Jennie đứng thứ 11 với 3,95 triệu và Moon Floor của Lisa xếp hạng 15 với 3,74 triệu.

Rosé giúp Bruno phá kỷ lục của chính mình tạo ra trước đó với Lady Gaga Người nghe nhạc Hàn Quốc không giấu nổi sự ngạc nhiên và phấn khích trước quá nhiều kỷ lục mà APT đạt được. Trên các diễn đàn trực tuyến, mọi người thảo luận sôi nổi về chủ đề này: “Thật ấn tượng. Tôi thích bài hát này”, “Đây chắc chắn là bài hát hay nhất của một nghệ sĩ châu Á được phát hành trong năm nay, vượt qua các thành viên khác của BlackPink và BTS”, “Bài hát này là một hit lớn”, “Chúng ta hãy giành vị trí số 1 nào”, “Thật không thể tin được Rosé, Lisa và Jennie lại thành công đến vậy”, “Kể từ khi rời YG Entertainment, các cô gái rất tích cực trong âm nhạc và điều đáng kinh ngạc là họ đang làm tốt trên các bảng xếp hạng. Chắc chắn là một năm tuyệt vời cho Blinks”… Chiến thuật của Rosé Về mặt con số, thành công của Rosé là không thể chối bỏ. Trên YouTube, MV APT thu về hơn 66,5 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày lên sóng, bỏ ra Mantra của Jennie (hơn 49 triệu lượt xem tính đến 21/10) dù phát hành sau một tuần. Điều đáng nói là Rosé không hề quảng bá rầm rộ cho "đứa con tinh thần" của mình trước khi ra mắt. Chỉ hơn một ngày trước khi đăng tải lên YouTube, khán giả mới biết về màn hợp tác giữa người đẹp sinh năm 1997 và biểu tượng nhạc pop gốc Hawaii. Tối 16/10, Rosé đăng lên Instagram bức ảnh chụp cùng Bruno kèm dòng chú thích: "Đêm mà tôi dạy Bruno cách chơi trò uống rượu của Hàn Quốc". Ở phần bình luận, nam ca sĩ sinh năm 1985 đáp lại: "Rất nhiều niềm vui! Em có nhớ khi em cố gắng hôn tôi không? Điều đó thật kỳ lạ, khác với bức ảnh đó". Ngay sau đó, Rosé vừa đáp lại lời trêu chọc, vừa ẩn ý về sản phẩm âm nhạc mới của cả hai: "Em sẽ giết anh. Rút lại lời đó hoặc em sẽ không phát hành bài hát, Bruno". Màn tương tác này lập tức khơi dậy sự tò mò từ khán giả, với vô số câu hỏi được đặt ra bên dưới bài đăng. Không để người hâm mộ chờ lâu, The Black Label lúc này mới đăng thông báo chính thức lên Twitter về đĩa đơn ATP. Hơn một ngày sau, ca khúc lên kệ.

Rosé không quảng bá rầm rộ nhưng APT vẫn thành hit lớn nhờ nhiều yếu tố Cách thức quảng bá của Rosé và The Black Label khác hẳn với Lisa, Jennie cùng ê-kíp của họ. Trước đó, Lisa và Jennie đều dành nhiều thời gian để nhá hàng về sản phẩm mới như tung poster và teaser. Dĩ nhiên, mỗi phương pháp đều đạt được hiệu quả tốt. Tuy nhiên, so với hai thành viên còn lại, danh tiếng và độ phủ sóng của Rosé có phần kém hơn, cũng âm thầm ra mắt các khúc mới, nhưng sau cùng, cô lại là người chiến thắng. Khán giả Hàn Quốc và quốc tế đều công nhận APT là ca khúc solo hay nhất từ trước đến nay của BlackPink. Theo họ, Rosé là thành viên duy nhất của nhóm thực sự nghiêm túc với âm nhạc. Trên thực tế, Rosé giữ vị trí hát chính trong BlackPink, sở hữu chất giọng dày và nội lực. Không chỉ hát hay, cô còn biết chơi nhạc cụ và sáng tác. Đây là những điều mà Lisa và Jennie đều thiếu. Lisa nhiều lần bị chỉ trích không biết sáng tác, lời ca khúc ngớ ngẩn, đạo ý tưởng và hát nhép. Điểm khác dễ thấy từ MV của Rosé là bối cảnh đơn giản, gói gọn trong studio để tập trung hoàn toàn cho giọng hát được tỏa sáng. Ngược lại, Lisa thuê cả Phố Tàu ở Thái Lan để quay MV Rock Star, Jennie liên tục thay váy, thay xe trong Mantra. Họ cũng sử dụng nhiều vũ công, vũ đạo gợi cảm và khai thác triệt để vẻ ngoài quyến rũ. Cả hai đều hiểu giọng hát chưa bao giờ là lợi thế của họ, nên cần phải áp dụng các công thức khác nhau để thu hút người xem. Dưới bài đăng liệt kê thành tích ấn tượng mà Rosé đạt được, một khán giả có ý không công nhận tài năng của Rosé, thay vào đó cho rằng cô lợi dụng sự nổi tiếng của Bruno và phát hành nhạc ở thời điểm mà chỉ có các sản phẩm kết hợp mới dễ trở thành hit. Tuy nhiên, đây cũng là chiến thuật thông minh từ phía ê-kíp của Rosé. Nếu người hợp tác với bạn là nghệ sĩ thắng 15 giải Grammy, được Billboard xếp vào danh sách Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, tại sao không lợi dụng tài nguyên đó? Câu hỏi đặt ngược lại là tại sao một biểu tượng nhạc pop như Bruno lại đồng ý "bắt tay" với Rosé? Không phải vì công nhận tài năng của hậu bối Gen Z hay sao? Trong một cuộc phỏng vấn trên radio, Rosé tiết lộ Bruno đích thân chọn APT làm ca khúc kết hợp của họ. Cô gửi cho nam ca sĩ 3 bài hát cho Bruno và nghĩ có thể bị từ chối, nhưng cuối cùng APT đã thuyết phục được anh. Chủ đề mà Rosé chọn cũng là một trong những điểm cộng cho bài hát. Bruno hứng thú khi biết nó lấy cảm hứng từ trò chơi uống rượu trong văn hóa Hàn Quốc. Khán giả cũng cảm thấy đây là chủ đề thú vị. Trong khi đó, Lisa và Jennie từng bị nhận xét không có sự sáng tạo trong bài hát vì chủ yếu tập trung vào hình ảnh cô gái thời thượng, giàu có và tự tin. Cũng trong nỗ lực thoát mác Kpop, Rosé rõ ràng khôn khéo hơn khi vẫn biết lồng ghép yếu tố Hàn Quốc để xoa dịu cư dân mạng xứ kim chi. Lisa và Jennie hoàn toàn Âu - Mỹ hóa khiến một bộ phận khán giả chưa kịp thích nghi.

Lisa và Jennie gây nhiều tranh cãi về những bản hit của họ Theo Tiền Phong