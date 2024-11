Rosé (BlackPink) và Bruno Mars bị tố hát nhép

Rosé và Bruno Mars bị tố hát nhép trong màn trình diễn “APT.” tại Lễ trao giải MAMA 2024. Hai ngôi sao không bình luận gì nhưng người hâm mộ phản bác, còn tìm cách chứng minh thay thần tượng. Tối 22/11, Rosé và Bruno Mars trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Lễ trao giải MAMA (Giải thưởng Âm nhạc châu Á Mnet) 2024. Trong dịp này, sân khấu trình diễn live đầu tiên bản hit toàn cầu APT.được công bố, dù không phải hai nghệ sĩ hát tại chỗ mà được ghi hình từ trước. Tiết mục nhanh chóng gây bão, được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bộ đôi Hàn - Mỹ nhận được nhiều lời khen về giọng hát và kỹ năng biểu diễn, làm chủ sân khấu.

Một bộ phận khán giả cáo buộc Rosé và Bruno Mars hát nhép trong tiết mục chiếu tại MAMA 2024. Tuy nhiên, không ít người cáo buộc Rosé và Bruno Mars hát nhép, với lập luận màn trình diễn được ghi hình sẵn, nên cũng thu âm giọng hát rồi ghép vào. Họ thậm chí cố gắng chứng minh cặp sao APT. hát nhép bằng cách chia sẻ video MR-removed (tách nhạc) để làm nổi bật giọng hát thô của hai ca sĩ. Người hâm mộ Hàn Quốc nhanh chóng phản bác cáo buộc. Trên diễn đàn The qoo nổi tiếng ở xứ củ sâm, người ta mở ra chủ đề bênh vực Rosé, thu hút gần 30.000 lượt xem và tạo ra hàng trăm bình luận nhiệt tình bảo vệ hai nghệ sĩ. Đông đảo cư dân mạng chỉ ra dù được chuẩn bị sẵn, tiết mục vẫn được ghi hình từ sân khấu trực tiếp, với ban nhạc sống và khán giả thật sự ở Mỹ, nên không thể có chuyện hát nhép. Hơn thế, cả Rosé và Bruno Mars đều được biết đến với khả năng hát live tốt, không có lý do gì phải làm hành vi không kính nghiệp đó. Người hâm mộ cho rằng tranh cãi về màn trình diễn của Rosé và Bruno Mars có thể xuất phát từ sự ghen tỵ, vì màn trình diễn nhận được nhiều lời khen ngợi và thu hút sự chú ý đáng kể. Họ lưu ý các bình luận ghét bỏ đối với Rosé dường như tăng lên sau thành công của bản hit solo. Khán giả bình luận: “Thật nực cười. Cả hai đều sở hữu chất giọng nội lực và nổi tiếng vì trình độ hát live”, “Kể từ khi APT. thành hit, lượng bình luận ghét bỏ nhắm vào Rosé tăng lên rất nhiều”, “Đến Bruno Mars còn bị nghi ngờ thì không còn gì để nói”, "Bruno Mars hát nhép ư? Họ có phải đồ ngốc không vậy?", “Tôi không nghĩ người nghe bình thường sẽ đưa ra cáo buộc kiểu này. Có lẽ là fan của những thần tượng chuyên hát nhép đang ghen tị”, “Giọng hát của cả hai người đều tuyệt vời”, “Họ giỏi kinh khủng. Phần hòa âm của họ ở phần cuối thật tuyệt vời”, "Mọi người cứ than phiền việc họ không hát live, nhưng cả tiết mục và phần hát ngẫu hứng đều hoàn hảo. Tôi thực sự thích cả hai", "Rosé và Bruno sử dụng ban nhạc sống, không hiểu họ tách nhạc có ý nghĩa gì? Hay để chứng mình hai ca sĩ thực sự hát live tốt?"...

Người hâm mộ tin Rosé và Bruno Mars không hát nhép vì cả hai đều sở hữu chất giọng tốt, cùng kỹ năng trình diễn live hàng đầu Hát nhép không phải tranh cãi duy nhất về tiết mục của Rosé và Bruno tại MAMA 2024. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi hai nghệ sĩ không biểu diễn trực tiếp tại lễ trao giải, thay vào đó là phát video được ghi hình trước. Sốc nhất là khán giả mua vé vào xem sự kiện tại sân bóng chày Kyocera Dome ở Osaka, Nhật Bản. Video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông lặng người khi tiết mục mà họ trông chờ chỉ là đoạn phim được phát trên màn hình lớn. Trên mạng xã hội, người hâm mộ Nhật Bản chỉ trích ban tổ chức MAMA 2024 lừa dối họ, vì bỏ hàng nghìn yên chỉ để nhận lại trải nghiệm không khác gì ngồi xem TV ở nhà. Theo Tiền Phong