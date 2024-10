Rosé (BlackPink) tạo cơn địa chấn

Cư dân mạng Hàn Quốc vốn cho rằng Lisa và Jennie có tiềm năng tạo ra bản hit đột phá toàn cầu vì họ nổi tiếng hơn ở quốc tế so với hai thành viên còn lại của BlackPink. Thành công của Rosé hoàn toàn nằm ngoài mong đợi. Chỉ với một bài hát, Rosé củng cố vị thế của mình như một trong những nghệ sĩ Kpop hàng đầu thế hệ này. Cái bắt tay với biểu tượng nhạc pop toàn cầu Bruno Mars trong APT mang đến cho nữ thần tượng sinh năm 1997 thành tích chưa từng có trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và thế giới nói chung.

Rosé tạo cơn địa chấn toàn cầu khi bắt tay Bruno Mars phát hành APT. Tính đến ngày 25/10, APT leo lên vị trí 30 trên bảng xếp hạng All-Genre (mọi thể loại âm nhạc) của Apple Music. Rosé xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng Apple Music ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi hạng 2 trên Apple Music Worldwide (toàn cầu). Đây là thứ hạng cao nhất mà một nữ nghệ sĩ solo Kpop đạt được trong lịch sử bảng xếp hạng này. Ca khúc này còn đứng đầu Daily Top Songs của Spotify trên toàn cầu, Mỹ và hàng chục khu vực khác trong nhiều ngày. Rosé phá vỡ kỷ lục của chính mình về ngày phát trực tuyến lớn nhất của một nữ nghệ sĩ solo Kpop trong lịch sử Spotify, với 18,32 triệu lượt trong một ngày. APT xếp hạng 1 trên Billboard Global 200. Đây là lần thứ hai Rosé làm được điều này sau On The Ground (2021). Cô là nữ nghệ sĩ solo Kpop duy nhất dẫn đầu Billboard Global 200 một lần, chứ chưa nói đến hai lần. MV APT cũng thu hút hơn 135 triệu lượt xem trên YouTube (tính đến chiều 25/10, tức sau 7 ngày ra mắt). Nó trở thành video ca nhạc Kpop, MV nói chung và MV hợp tác trong năm 2024 đạt con số trên nhanh nhất. Nó cũng đạt 5 triệu lượt Thích nhanh nhất so với bất kỳ MV nào khác trong năm. APT đồng thời là video ca nhạc của nghệ sĩ solo Hàn Quốc đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube nhanh thứ 2, chỉ sau Gangnam Style của Psy vào năm 2012. ATP còn là bài hát châu Á vượt qua mốc 1 tỷ lượt xem trên TikTok nhanh nhất trong lịch sử. Cô cũng xác lập vô số kỷ lục khác trên các bảng xếp hạng uy tín như iTunes, Melon... Sức hút của APT không chỉ ở thứ hạng, mà còn cả khả năng trụ hạng trong thời gian dài, nhiều ngày liên tiếp.

Rosé thống trị nhiều bảng xếp hạng ở Hàn Quốc và quốc tế, thậm chí toàn cầu. Việc Rosé càn quét các bảng xếp hạng gây bất ngờ lớn cho cư dân mạng Hàn Quốc. Họ tin Lisa và Jennie là 2 thành viên BlackPink nổi tiếng hơn ở nước ngoài, do đó sẽ phát hành những bản hit đột phá toàn cầu. Niềm tin này là có sơ hở bởi các hoạt động của Lisa và Jennie bên ngoài Hàn Quốc sau khi rời YG Entertainment rầm rộ hơn hẳn. Chưa kể, họ có công ty riêng với ê kíp quốc tế chuyên nghiệp và việc quảng bá sản phẩm âm nhạc mới cũng được đầu tư mạnh bạo. Trên thực tế, Rockstar, New Woman, Moonlit Floor của Lisa và Mantra của Jennie đều trở thành hit, đạt được những dấu mốc ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Tuy nhiên, khán giả không thực sự ấn tượng với chất lượng đĩa đơn của hai người đẹp 9X. Họ cho rằng những ca khúc trên gây sốt chủ yếu nhờ danh tiếng sẵn có của các nữ thần tượng. Trong khi đó, Rosé thầm lặng hơn. Người ta chỉ biết về việc cô tái xuất đường đua âm nhạc chỉ khoảng hơn một ngày trước khi APT phát hành. Tuy nhiên, sức công phá của bài hát vượt quá sức tưởng tượng. Đáng nói là việc APT liên tục lập kỷ lục gần như không vướng tranh cãi nào về mặt chuyên môn. Rosé được đánh giá cao về giọng hát, khả năng sáng tác, sự sáng tạo, ý tưởng MV và cả việc mời được Bruno Mars hợp tác. Trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc, đông đảo cư dân mạng bày tỏ thành công của Rosé nằm ngoài mong đợi của họ. Thời điểm Rosé thông báo gia nhập Black Label, công ty liên kết với YG, vào tháng 6, không ít người quan ngại sự nghiệp của cô có thể đi vào lối mòn và không thể đuổi kịp các thành viên còn lại của BlackPink. Khán giả xứ kim chi bình luận: “Cả Instagram Reels và YouTube Shorts đều tràn ngập nội dung liên quan đến Rosé. Không chỉ có video APT mà còn có nhiều video về Rosé. Hiện tại, Rosé đã hoàn toàn chiếm lĩnh thuật toán của Hàn Quốc. Cô ấy hoàn toàn thống trị với tư cách là nữ nghệ sĩ solo hàng đầu. Thật điên rồ”, “Jennie và Lisa rõ ràng đang nhắm đến thị trường quốc tế với sự ủng hộ mạnh mẽ đằng sau họ, nhưng người thực sự bùng nổ là Rosé. Cô ấy thậm chí đưa tiếng Hàn vào lời bài hát như ‘geonbae’ (cụng ly) hay ‘apateu’ (Apartment hay căn hộ) cùng với quốc kỳ Hàn Quốc, khiến bài hát trở nên tuyệt vời. Thêm vào đó, cô ấy tài năng và nhạy bén. Vì vậy, không có gì phải băn khoăn khi ủng hộ cô ấy”, “Tôi nghĩ lần tái xuất này cho thấy rõ tiềm năng thực sự của cô ấy với tư cách nghệ sĩ solo. Kỹ năng thanh nhạc, màu giọng độc đáo của Rosé và niềm đam mê với âm nhạc của cô ấy thật nổi bật. Cô ấy có sự trong sáng của một nghệ sĩ đích thực”, “Tôi nghĩ với tư cách một nghệ sĩ, điều quan trọng nhất là phải hát hay. Cô ấy là ca sĩ hát hay nhất trong BlackPink”, “Nhìn vào Rosé và Jungkook, kỹ năng là yếu tố quan trọng nhất để thành công”, “Tôi nghĩ Jennie hoặc Lisa là người tạo nên thành công toàn cầu nhưng cuối cùng lại là Rosé. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên”, “Rosé là ngôi sao ẩn mình”...

Người Hàn Quốc vốn không kỳ vọng nhiều vào Rosé. Họ cho rằng Lisa hoặc Jennie mới là thành viên BlackPink gây tiếng vang toàn cầu với tư cách nghệ sĩ solo. Theo Tiền Phong