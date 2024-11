Rosé (BlackPink) si tình trong ca khúc mới, Lisa lại bị réo tên

Trái ngược với “APT.” tươi vui, ca khúc mới phát hành của Rosé mang sắc thái lắng đọng và day dứt hơn về tình yêu. Khán giả dành nhiều lời khen cho cho giọng ca chính BlackPink, thậm chí còn réo tên Lisa để so sánh. Đúng như thông báo trước đó của The Black Label, đĩa đơn mới của Rosé có tên là Number One Girl được phát hành vào 14h ngày 22/11 (giờ Hàn Quốc). Ca khúc này đánh dấu lần hợp tác thứ 2 của giọng ca chính BlackPink với Bruno Mars, nhưng nam ca sĩ không góp giọng nữa mà đóng vai trò nhà sản xuất. Number One Girl là ca khúc có phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh, không pha trộn thêm ngôn ngữ Hàn như bản hit toàn cầu APT. trước đó. Sắc thái trong bài hát không còn tươi vui, sôi động, thay vào đó là lắng đọng, sâu sắc. Rosé trở lại với ca khúc pop ballad trữ tình. Theo AllKpop, Number One Girl lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân của Rosé, truyền tải thông điệp chân thành, tha thiết đến người nghe. Lời bài hát thể hiện tâm trạng một cô gái khao khát tình yêu từ người đàn ông mà cô phải lòng. “Không phải là cô đơn sao? Em sẽ làm bất cứ điều gì để khiến anh muốn em. Em sẽ từ bỏ tất cả nếu anh nói với em, rằng em là cô gái số một trong mắt anh. Người duy nhất của anh. Vậy thì anh cần gì để muốn em. Em sẽ từ bỏ tất cả nếu anh nói với em, rằng em là cô gái số một trong mắt anh”, trích phần điệp khúc. Video âm nhạc do chính Rosé đạo diễn, mang phong cách retro. Bối cảnh là thành phố trong đêm vắng và Rosé một mình lang thang khắp nơi. Không đầu tư khủng, một lần giữa giọng hát chính là điểm nhấn trong MV của người đẹp sinh năm 1997. Không ngoài dự đoán, Number One Girl nối bước APT. gây bão, với lượng người xem tăng chóng mặt. Chỉ sau 3 giờ, MV trên YouTube thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem và liên tục thay đổi con số. Khán giả dành vô số lời khen cho nữ ca sĩ: “Rosie luôn là nghệ sĩ giản dị và thanh lịch. Cô ấy chọn những bài hát phô diễn được giọng hát và cá tính của mình. Cô ấy cho chúng ta thấy âm nhạc chất lượng không cần một video ca nhạc hào nhoáng. Rosie là số một”, Đây không phải là MV cầu kỳ, không có trang phục thời thượng, không có vũ công nền, chỉ đơn giản một cách thuần túy. Thế nhưng, cô ấy vẫn khiến mọi thứ trở nên đẹp đó. Cô ấy là nghệ sĩ thực thụ”, “Không nhảy múa, không có video ca nhạc tốn kém, chỉ là bài hát tập trung vào âm nhạc và giọng hát trong trẻo, tuyệt đẹp của Rosie. Rosé thực sự là số một trong mắt tôi”, “Tôi thích nó. Tôi nghe đi nghe lại cho đến khi thuộc lòng”, “Tôi khóc mất! Rosie, bạn thật tài năng”, “Tôi thích nó và nó dài hơn 2 phút. Bây giờ tôi cần phần còn lại của album”, “Nó khiến tôi rơi nước mắt”... Một số người hâm mộ bất ngờ réo tên Lisa ở phần bình luận, so sánh sản phẩm âm nhạc của hai cô gái cùng tuổi: “Hay hơn nhiều so với bất kỳ bài hát nào của Lisa”, “Lisa cần tìm một người có thể viết lời bài hát thay vì những lời vô nghĩa mà chúng ta được nghe từ trước đến nay. Phong cách gangster khoe giàu chẳng hấp dẫn chút nào. Nó đã có từ những năm 1990”, “Một bài hát hay bù đắp cho 10 bài hát tệ hại. Lisa cần một người biết cách viết lời bài hát. Cô ấy có tài năng, chỉ cần có thêm một người không tạo ra những bài hát vô nghĩa. Jisoo làm tốt với Flowers. Mantra của Jennie cũng tạm được”... APT và Number One Girl là hai đĩa đơn “nhá hàng” cho Rosie, album solo đầu tay của Rosé, dự kiến lên kệ vào ngày 6/12. Theo Tiền Phong