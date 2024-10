Rosé (BlackPink) phá vỡ thuật toán video

Những video về bài hát "APT." và Rosé trở thành xu hướng tại Hàn Quốc. Không chỉ công phá các bảng xếp hạng âm nhạc, nữ ca sĩ sinh năm 1997 thành công phá vỡ thuật toán video từ các nền tảng mạng xã hội trong nước. Rosé phá đảo các thuật toán video của Hàn Quốc Trên Pannchoa, cư dân mạng Hàn Quốc bàn luận thuật toán video trên các nền tảng mạng xã hội đã bị Rosé (BlackPink) “nuốt chửng”. “Chỉ cần nhìn vào Reels hoặc Shorts, bạn chỉ thấy Rosé xuất hiện. Không chỉ có 'APT.' mà còn rất nhiều video về Rosé”.

Rosé cùng Bruno Mars đang gây sốt với APT. Cơn sốt APT. thành công len lỏi và phá đảo các kênh truyền thông không chỉ bởi giai điệu bắt tai, dễ dàng hát nhẩm theo mà còn bởi thành viên BlackPink đã đánh trúng gu của khán giả quốc tế lẫn Hàn Quốc. Ngay khi ca khúc ra mắt, Rosé đã quảng bá tác phẩm của mình bằng video ngắn trên TikTok, mô tả các động tác vũ đạo trong bài, làm nổi bật văn hóa uống rượu của Hàn Quốc. Bên cạnh tiếng Anh, lời nhạc có yếu tố Hàn như từ ‘geonbae’ (cụng ly) hay ‘apateu’ (Apartment hay căn hộ) làm thị trường Hàn Quốc thích thú. Lấy cảm hứng từ một trò chơi uống rượu phổ biến của Hàn Quốc có tên là "Apartment Game". Trong trò chơi này, người chơi xếp tay lại với nhau và chủ trò sẽ gọi một con số. Người chơi lần lượt bỏ tay ra, bắt đầu từ dưới lên. Nếu ai đó rút tay ra khỏi con số mà người dẫn trò đã gọi hoặc lặp lại con số đã được gọi, họ phải uống như một hình phạt.

Apartment Game là một trong những nhân tố khiến những video của Rosé phổ biến ở các nền tảng video. Không cần quảng bá rầm rộ, những video khán giả “phiêu” theo nhạc, làm động tác như trò chơi uống rượu nhanh chóng gây sốt trên nền tảng video ngắn mạng xã hội. Từ khóa về APT., Rosé, cách chơi trò uống rượu lên xu hướng một cách thần tốc. Trước khi phát hành bài hát, nữ ca sĩ đã chia sẻ trên Instagram video ghi lại cảnh cô và Bruno Mars chơi trò "Apartment Game" và dạy tiếng Hàn, qua đó giới thiệu văn hóa uống rượu độc đáo của xứ sở kim chi đến khán giả toàn cầu. Tiếp tục công phá các bảng xếp hạng Tính đến 27/10 lúc 9h30 sáng theo giờ Hàn Quốc, Rosé và Bruno Mars đã đạt được Perfect All Kill (PAK) với APT. Một bài hát đạt được PAK khi nó vươn lên vị trí hàng đầu trên tất cả nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn của Hàn Quốc, bao gồm MelOn, Genie, Bugs, FLO, VIBE và YouTube Music, cũng như giành vị trí số một trên bảng xếp hạng thời gian thực và hàng tuần của Instiz iChart. Đạt được PAK là cột mốc đáng mơ ước đối với các nghệ sĩ Kpop. Những bài hát khác đạt được “Real Time All-Kill” vào năm 2024 bao gồm Love wins all của IU, Bam Yang Gang của BIBI, FATE của (G)I-DLE, Magnetic của ILLIT, SPOT! của ZICO và Jennie, Supernova của aespa, Small Girl Lee Young Ji hát, Melt Down và Happy của DAY6 . Kể từ khi phát hành, APT. không chỉ trở thành bản hit ở Hàn Quốc mà còn đứng đầu các bảng xếp hạng quốc tế. Trước đó, Rosé đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify, trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Hoa Kỳ. Bài hát cũng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng ngày toàn cầu và Hoa Kỳ của Spotify, bảng xếp hạng hàng ngày toàn cầu của Apple Music, bảng xếp hạng hàng ngày của YouTube Music tại Hoa Kỳ và QQ Music của Tencent tại Trung Quốc. Theo Tiền Phong