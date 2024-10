Rosé (BlackPink) làm nên lịch sử

Với đĩa đơn kết hợp cùng Bruno Mars “APT”, Rosé là nghệ sĩ solo Kpop nữ đầu tiên đạt vị trí số 1 trên Spotify US và toàn cầu, đồng thời lập kỷ lục mới trên Apple Music. Đĩa đơn APT của Rosé hợp tác với Bruno Mars chỉ mới ra mắt 4 ngày nhưng sức công phá khiến thế giới phải kinh ngạc. Ca khúc vui nhộn, đáng yêu đã chinh phục đông đảo người yêu nhạc toàn cầu, kể cả thị trường khó tính nhất là Mỹ.

APT của Rosé và Bruno liên tục xác lập kỷ lục mới Ngày 22/10, AllKpop đưa tin APT đã leo lên vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng All-Genre (mọi thể loại âm nhạc) của Apple Music. Đây là thứ hạng cao nhất mà một nghệ sĩ solo Kpop nữ đạt được trong lịch sử bảng xếp hạng này. Không chỉ vậy, APT gạt bỏ mọi đối thủ để thống trị bảng xếp hạng Mỹ của Spotify, tăng 4 bậc với 1.579.405 lượt phát trực tuyến. Rosé chính thức trở thành nghệ sĩ solo Kpop nữ đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng Spotify US. Trước đó, chỉ có BTS và Jungkook đạt được thành tích này với tư cách nghệ sĩ Kpop. Đáng kể hơn, APT đã vượt mặt Die With A Smile của Lady Gaga và Bruno Mars để dẫn đầu top 50 bài hát của Spotify toàn cầu, với hơn 11.580.358 lượt phát (tính đến sáng 22/10, giờ Việt Nam). Rosé một lần nữa đi vào lịch sử với tư cách nghệ sĩ solo Kpop nữ làm được điều này. Mantra của Jennie và Moonlit Floor của Lisa lần lượt xếp hạng 9 và 13. Đây là lần đầu tiên 3 nữ nghệ sĩ solo Kpop cùng lúc lọt vào top 15 bảng xếp hạng toàn cầu Spotify và tất cả đều đến từ BlackPink. Trước đó, Rosé và Jennie chia sẻ danh hiệu nghệ sĩ solo Kpop nữ duy nhất đạt vị trí số 2 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, Rosé đã bỏ lại người chị cùng nhóm. Đây là những dấu mốc mới nhất trong chuỗi thành tích ấn tượng mà Rosé đạt được trong lần tái xuất này. Trước đó, ngay sau khi được phát hành vào 18/10, APT đứng đầu cả bảng xếp hạng bài hát iTunes toàn cầu và châu Âu. Nó cũng chinh phục bảng xếp hạng bài hát iTunes ở 51 khu vực, bao gồm Australia, Brunei, Campuchia, Chile, Estonia, Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Ma Cao (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Thái Lan… Bài hát cũng ra mắt ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng iTunes Mỹ, giúp người đẹp sinh năm 1997 trở thành nghệ sĩ solo nữ châu Á đầu tiên đạt được một vị trí trong top 10. Tương tự APT cũng giữ vị trí số 1 trong top 100 của Mellon (Hàn Quốc) ngay sau khi ra mắt và giữ nguyên thứ hạng đến hiện tại (sáng 22/10). Ở các bảng xếp hạng khác của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc là Flo, Genie và Bugs, khó cái tên nào vượt qua được APT. Với thống kê này, Rosé và Bruno được xác định là nghệ sĩ thứ 10 đạt được trạng thái Real-Time All-Kill (RAK, có thể hiểu là tiêu diệt mọi bảng xếp hạng) của Hàn Quốc.

Trước APT, Rosé không được chú ý nhiều bằng Lisa và Jennie. Tuy nhiên, hiện tại, cô nâng tầm danh tiếng bằng tài năng âm nhạc APT cũng giúp Rosé lập kỷ lục bài hát mới được nghe nhiều nhất và là người mới duy nhất lọt vào top 10 của Spotify toàn cầu, với hơn 6,85 triệu lượt phát trực tuyến khi ra mắt (giữ hạng 3). Cô cũng giành được danh hiệu “màn ra mắt lớn nhất của một nghệ sĩ solo Kpop nữ trên Spotify” từ New Woman của Lisa. Trên các diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến Rosé. Đa số ý kiến cho rằng giọng ca Australia gốc Hàn Quốc xứng đáng với thành tích đó. Khán giả bình luận: “Điều này thật điên rồ”, “Liên tiếp kỷ lục mới bị phá vỡ”, “Tôi vui cho cô ấy. Xin chúc mừng”, “Bài hát này xứng đáng được như vậy”, “Hy vọng nó sẽ thành công hơn nữa”, “Rosé thật tài năng”, “Đây là ca khúc solo hay nhất của BlackPink”… Theo Tiền Phong