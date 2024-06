Rosé (BlackPink) gây lo ngại

Thực tế, thông tin Rosé gia nhập The Black Label khiến fan tranh luận. Công ty dưới quyền Teddy có cổ đông lớn nhất là YG Entertainment. Đầu năm 2024, The Black Label rời khỏi tòa nhà YG và lập văn phòng tại tòa nhà ở khu phố Hannam, quận Yongsan, Seoul. Không ít ý kiến cho rằng The Black Label hoạt động độc lập nhưng ít nhiều vẫn bị chi phối bởi YG.

Điều người hâm mộ lo ngại

Các nghệ sĩ dưới trướng The Black Label không có nhiều hoạt động nổi bật. Nữ nghệ sĩ duy nhất là Somi gia nhập công ty từ năm 2018 nhưng trở lại đường đua âm nhạc nhỏ giọt. Ban đầu cô ra mắt nhiều ca khúc được Teddy sản xuất tạo được tiếng vang nhất định như Birthday, Dumb Dumb, What You Waiting For hay XOXO. Tuy nhiên sau năm 2021, Somi gần như mất hút. Phải mất 2 năm sau, cô mới quay lại với mini album mới Game Plan. Bên cạnh Somi, Taeyang hay Zion.T cũng không có nhiều hoạt động âm nhạc.

Người hâm mộ lo ngại Rosé rơi vào tình trạng tương tự nếu đặt bút ký với The Black Label. Khác với ba thành viên còn được tự do quyết định hoạt động cá nhân, Rosé sẽ phụ thuộc vào công ty chủ quản mới.