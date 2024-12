Rosé (BlackPink) đáp trả

Rosé đáp trả cáo buộc hát nhép bằng cách thể hiện giọng hát mộc ngay trên sóng truyền hình. Ngày 29/11, Rosé tham gia chương trình The Seasons - Lee Young Ji's Rainbow của đài KBS. Mở đầu chương trình, Rosé trình diễn bản hit toàn cầu APT., nhưng người song ca với cô không phải Bruno Mars mà nữ rapper Lee Young Ji. Your browser does not support the video tag.

Rosé hát live APT. trên sóng chương trình của KBS Giọng ca chính BlackPink xuất hiện giữa khán giả trước khi bắt đầu đoạn điệp khúc “apateu” quen thuộc. Người đẹp còn chuyển micro cho fan nữ hát cùng. Sau đó, cô chạy lên sân khấu và cùng đàn em tiếp tục tiết mục khuấy động không khí. Video về màn trình diễn được đăng trên kênh YouTube KBS Kpop, thu hút hơn 3 triệu lượt xem sau 2 ngày. Cư dân mạng ấn tượng trước giọng hát live của Rosé, nguồn năng lượng tươi trẻ, mạnh mẽ mà cô mang đến cũng như màn kết hợp ăn rơ với Lee Young Ji. Khán giả bình luận: “Giọng hát live của Rosé ổn định quá. Giọng cô ấy và Ji Young bổ sung cho nhau thật tốt. Tôi rất tự hào về bạn, nữ hoàng!”, “Cô ấy nhảy mạnh mẽ, đồng thời hát live ổn định. Nữ hoàng Rosé ở đây để chứng minh những kẻ ghét bạn đã sai. Chúng tôi tự hào về bạn”, “Đây là giọng ca chính của BlackPink. Rosé chưa bao giờ ngại hát live”, “Tôi thích cách Rosé nâng tông giọng trong đoạn điệp khúc để Young Ji có thể thoải mái hòa âm với tông trầm của cô ấy. Nghe có vẻ kém mạnh mẽ hơn so với Bruno Mars nhưng lại ấm áp hơn. Cả hai phiên bản đều tuyệt vời”, “Tôi tự tin Rosé sẽ trở thành nghệ sĩ solo thành công hơn bất kỳ thành viên nào khác của BlackPink”, “Đó là lý do tại sao cô ấy được gọi là giọng ca vàng của Hàn Quốc”… Đối với nhiều người, tiết mục trực tiếp tại The Seasons giống như lời đáp trả của Rosé trước cáo buộc hát nhép trên sân khấu Lễ trao giải MAMA 2024 trước đó. Trong chương trình trò chuyện, Rosé tiếp tục minh chứng giọng hát ổn thông qua màn trình diễn bản ballad Number One Girl và hát ngẫu hứng ca khúc Too Good to Say Goodbye của Bruno Mars. Bên cạnh hát tặng khán giả, Rosé còn gây chú ý khi chia sẻ quá trình tạo ra Number One Girl. Ca khúc không tạo vụ nổ lớn như APT. nhưng thể hiện Rosé ở trạng thái cảm xúc khác - dễ bị tổn thương và chân thật hơn. Người đẹp tóc vàng cho biết để viết ra bài hát kịch tính và nhiều cảm xúc, cô dành cả đêm để đọc bình luận ác ý. “Tôi đã làm việc chăm chỉ nhưng cảm thấy mình như trở thành người lười biếng. Tôi mắc phải thói quen xấu là sử dụng internet suốt đêm. Internet không có giới hạn. Tôi thực sự muốn trở thành một người sống lành mạnh, hay đọc sách, nhưng cuối cùng tôi lại sử dụng điện thoại cho đến 5h sáng và tự làm mọi thứ trở nên khó khăn. Tôi không muốn phải thừa nhận đã xem các bình luận ác ý suốt đêm. Vì vậy, tôi tự nhủ bản thân viết một bài hát thực sự trung thực đến phản cảm. Tôi nghĩ không sao nếu điều đó khiến tôi khó chịu, vì tôi thực sự muốn viết một cái gì đó cực đoan. Đó là cách tôi viết Number One Girl. Sau khi viết xong bài hát, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cảm giác như tôi đặt tất cả cảm xúc của mình vào bài hát. Sau đó, tôi nghiện cảm giác đó và dành một năm ở phòng thu”, Rosé chia sẻ. Theo Tiền Phong