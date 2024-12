Rosé (BlackPink) bị chỉ trích vì hát như hết hơi

Màn trình diễn bài hát Giáng sinh trên đài phát thanh BBC Radio 1 khiến Rosé bị chỉ trích vì thể hiện quá tệ. Tuy nhiên, người hâm mộ bảo vệ thần tượng với lời giải thích cô bị ốm. Ngày 3/12, Rosé tham gia chương trình Live Lounge trên đài phát thanh BBC Radio 1 của Anh. Theo Koreaboo, đây là nơi các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn các bản hit của riêng họ và hát lại (cover) ca khúc của nghệ sĩ khác theo định dạng acoustic. Trong chương trình, ngoài ca khúc gây sốt toàn cầu APT., giọng ca chính BlackPink còn trình bày nhạc phẩm Giáng sinh nổi tiếng Last Christmas của Wham!. Your browser does not support the video tag.

Rosé hát "Last Christmas". Video: BBC Radio 1. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1997 không thể hiện được phong độ tốt nhất. Cô hát bị lạc nhịp, giọng như bị nghẹt mũi, không đủ hơi và không thể lên được nốt cao dù chỉ ở mức bình thường. Video ghi lại màn trình diễn của Rosé làm nổ ra cuộc thảo luận rôm rả trên mạng xã hội. Không ít bình luận chỉ trích người đẹp tóc vàng không thể hát live, cho rằng những lời ca tụng dành cho cô chỉ là ảo tưởng. Cư dân mạng bình luận: “Đây là giọng ca chính của BlackPink sao? Quá tệ hại”, “Cô ấy cần học thanh nhạc một cách nghiêm túc”, “Tôi thích Rosé nhưng giọng hát này thật kinh khủng”, “Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy rẫy ca sĩ không biết hát”... Bên cạnh đó, nhiều khán giả thay mặt Rosé giải thích tình huống. Họ cho biết nữ thần tượng gặp vấn đề về cổ họng nên không thể hát như thường ngày. Người hâm mộ cũng dành lời khen cho Rosé vì vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục dù sức khỏe không ổn. Họ nhắc nhở thần tượng không nên làm việc quá sức.

Người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Rosé. “Với cơn đau họng, cô ấy vẫn hát một cách điên cuồng. Tôi mong Rosie nghỉ ngơi nhiều thêm một chút”, “Sau khi đi từ đông sang tây, dưới thời tiết lạnh giá này, cô ấy chắc chắn đã bị cảm. Chúng ta có thể biết điều đó từ giọng hát của cô ấy. Dẫu vậy, cô ấy vẫn cố gắng mang đến một bản cover chất lượng tuyệt vời. Hãy giữ sức khỏe nhé Rosie! Chúng tôi biết bạn đã làm việc hết công suất để quảng bá cho album phòng thu đầu tiên của mình”, “Tôi mong được nghe lại khi cô ấy ở tình trạng tốt hơn. Cô ấy từng hát bài này trước đây với BlackPink và chúng ta đều biết cô ấy có thể ngấu nghiến bài hát này”, “Đây là buổi biểu diễn không được như ý vì cô ấy ốm. Tôi mừng vì cô ấy không hát nhép như nhiều người khác. Yêu tài năng của Rosie”, “Cổ họng của Rosé trong tình trạng tồi tệ nhưng cô ấy vẫn hát live hoàn hảo. Tôi mong cô ấy sớm khỏi bệnh và album sớm được phát hành”, “Dù sao thì cô ấy vẫn thật đáng yêu”... Sau thành công của APT., Rosé xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông để quảng bá cho album Rosie, dự kiến phát hành ngày 6/12. Lịch trình dày đặc cộng với thời tiết vào đông có lẽ khiến ngôi sao Kpop bị ốm, ảnh hưởng đến giọng hát. Trước đó, Rosie nổi tiếng với khả năng hát live tốt hàng đầu Kpop. Gần đây nhất, cô nhận được vô số lời khen về giọng hát khi tham gia The Seasons - Lee Young Ji's Rainbow của đài KBS vào cuối tháng 11. Theo Tiền Phong