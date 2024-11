Rosé (BlackPink) bị chế giễu

Ca khúc ballad mới của Rosé không thể đạt thành tích vang dội như "APT.". Nữ ca sĩ nhóm nhạc BlackPink bị mỉa mai "dựa hơi" Bruno Mars. Ca khúc mới thứ hai - Number one girl - được Rosé (BlackPink) phát hành hôm 22/11 tuy nhiên có thành tích thụt giảm đáng kể so với bản hit APT. kết hợp cùng Bruno Mars trước đó. Cụ thể, lượt nghe trên ứng dụng Spotify ngày ra mắt của Number one girl đạt 3.075.155, trong khi APT. thu về hơn 6,8 triệu lượt nghe ngày đầu. Ca khúc đứng hạng 100 ở Mỹ, hạng 31 toàn cầu, được thêm vào 194 playlist toàn cầu.

Rosé phát hành ca khúc thứ 2 trong album Rosie mang tên "Number one girl". Sang ngày thứ hai, ca khúc này giảm hơn 335.000 lượt nghe dù tài khoản cá nhân của cô có tới 56 triệu người nghe hàng tháng. Thành tích không vang dội như APT. khiến giọng ca chính của BlackPink hứng chịu những lời mỉa mai. Trên X (Twitter cũ), nhiều bài đăng đính kèm cụm từ “Number thirty girl” (Cô gái số 31 - PV) thu hút trăm nghìn lượt xem, ý chỉ tác phẩm mới của Rosé chỉ đứng hạng 31 toàn cầu. Một số ý kiến cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1997 lộ điểm yếu không có lượng fan ủng hộ đông đảo khi solo, thành tích cao có được nhờ công lớn từ nghệ sĩ nổi tiếng thế giới là Bruno Mars. Bruno Mars đang là “ông vua” của nền tảng Spotify với hơn 134 triệu người nghe hàng tháng. Ca khúc Die with a smile kết hợp cùng Lady Gaga giúp Bruno Mars có ca khúc đạt một tỷ lượt nghe nhanh nhất trên ứng dụng này. Trên cộng đồng Pannchoa, cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích: “Rời khỏi Bruno Mars thì chẳng còn gì nữa, chỉ là cái vỏ rỗng”, “Lisa và cả Jennie đều nổi bật hơn, Rosé không có nhiều drama và ít anti hơn. Nếu fan im lặng, chẳng có cuộc tấn công không cần thiết nhắm vào nghệ sĩ. Từ khi APT. ra mắt, họ làm loạn ở khắp nơi”… Người hâm mộ bênh vực nữ thần tượng cho rằng số lượt nghe hơn 3 triệu ngày đầu của Number one girl không hề tệ hại với ca khúc ballad không quảng bá, chỉ thông báo trước ba ngày và chỉ vỏn vẹn 19 giờ tính thành tích, MV được đạo diễn ngẫu nhiên bởi Rosé.

MV "Number one girl do Rosé đạo "diễn. Number one girl là ca khúc nằm trong album Rosie dự kiến phát hành vào ngày 6/12. Album có tổng cộng 12 bài hát, Rosé tham gia viết lời và sáng tác, mang đến cái nhìn sâu sắc hơn về câu chuyện cá nhân. Trong cuộc phỏng vấn với Apple Music, ngôi sao BlackPink chia sẻ nguồn cảm hứng đằng sau Number one girl là khi cô đọc những bình luận ghét bỏ. “Tôi cảm thấy rất trống rỗng, và tôi nhớ mình đã cảm thấy đau khổ. Đêm đó, tôi thấy bản thân trên mạng xã hội và rồi tôi tìm kiếm tất cả bình luận mà tôi biết sẽ khiến trái tim mình tan vỡ. Tôi thất vọng về bản thân mình. Sau đó tôi đã suy nghĩ: ‘Hãy tự tin vào chính mình. Khi mọi người nói điều gì đó với bạn, đừng để nó ảnh hưởng đến bạn’” - cô nói. Theo Tiền Phong