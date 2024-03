Ronaldo bị người hâm mộ chỉ trích sau trận thua của Bồ Đào Nha

Một CĐV khác thì nhận xét: "Ronaldo thực sự để mất bóng mà không có lý do và nó trực tiếp dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Slovenia hahahah." Hay "Ronaldo rời sân tấn công trọng tài sau pha bóng ma trong trận gặp Slovenia. No penaty, no party !!!

Đây cũng là đầu tiên HLV Robert Martinez nhận thất bại trên cương vị HLV Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ông khẳng định kết quả không quan trọng và đã học được nhiều điều từ trận đấu.