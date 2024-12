Rộn ràng Tết Việt tại Ibaraki 2025

Ngày 22/12/2024, tại TP Mito (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản), Hội người Việt Nam tại Ibaraki đã tổ chức chương trình Tết Việt tại Ibaraki 2025. Sự kiện đã thu hút hàng trăm người tham gia với các chương trình phong phú và hấp dẫn. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng nhau ôn lại những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu đến bạn bè Nhật Bản những nét đẹp đặc sắc của dân tộc. Tại sự kiện, các khách mời và khán giả đã có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa. Đầu tiên là hoạt động Ni sư Thích Tâm Trí - Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cho chữ đầu xuân, đây là một nét văn hóa truyền thống mang ý nghĩa cầu chúc bình an, may mắn và hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới. Những nét chữ uyển chuyển, tinh tế đã được Ni sư tặng cho các khách tham dự, góp phần tạo nên không khí ấm cúng và tràn đầy niềm vui. Cuộc thi Giọng hát Việt Ibaraki 2024, nơi các thí sinh là những bạn trẻ trong cộng đồng cùng có chung niềm đam mê ca hát. Tại sự kiện đã diễn ra cuộc thi Giọng hát Việt Ibaraki 2024, nơi các thí sinh là những bạn trẻ trong cộng đồng cùng có chung niềm đam mê ca hát. Những màn biểu diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, các tiết mục múa phụ hòa công phu từ giai điệu dân ca ngọt ngào đến những ca khúc hiện đại...đã mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa cảm xúc. Đặc biệt, phần thi "Hào khí Việt Nam" của bạn Nguyễn Viết Hùng - Quán quân giải Giọng hát Việt Ibaraki 2024 đã làm cả hội trường xúc động khi ca khúc đã gợi lên trong tất cả mọi người tình yêu quê hương, đất nước tuy đang ở xa Tổ quốc. Trình diễn thời trang. Bên cạnh đó, các bạn trẻ tại Ibaraki đã cùng tham gia màn trình diễn áo dài dân tộc ba miền, thể hiện vẻ đẹp truyền thống và sự phong phú của trang phục Việt Nam với bạn bè Nhật Bản. Những chiếc áo dài thướt tha, duyên dáng của các bạn nữ tại Ibaraki đã làm say lòng khán giả, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa áo dài đến bạn bè Nhật Bản. Các bộ trang phục được thiết kế tinh xảo, mang đậm nét văn hóa của từng vùng miền, từ Bắc, Trung đến Nam, đã tạo nên một bức tranh văn hóa sống động và đầy màu sắc. Trong khuôn khổ sự kiện, các khán giả cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc khác như múa dân gian và các màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Những tiết mục này không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khích mà còn giúp người xem, đặc biệt là người Nhật Bản, hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam. Sự giao lưu văn hóa này đã tạo nên một cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc, góp phần tăng cường tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau. Tết Việt tại Ibaraki 2025 không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng nhau đón năm mới, mà còn là cơ hội để giới thiệu đến người dân Nhật Bản những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Tết Việt tại Ibaraki 2025 không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng nhau đón năm mới, mà còn là cơ hội để giới thiệu đến người dân Nhật Bản những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Những chương trình ý nghĩa, những hoạt động phong phú và sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã làm nên thành công của sự kiện, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự.