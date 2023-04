Rolls-Royce Ghost bản cá nhân hóa lấy cảm hứng từ thành phố Manchester

Ngoại thất của xe được lấy cảm hứng chủ đạo từ Manchester Bee, một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố. Con ong tượng trưng cho đức tính cần mẫn của những cư dân Manchester và cột C của xe có họa tiết Turchese màu ngọc lam lấy cảm hứng từ biểu tượng này. Manchester Bee cũng được thêu trên miếng đệm ghế trước và sau.

Trong khi đó, nội thất của Manchester Ghost có một số yếu tố được cá nhân hóa nhằm tôn vinh lịch sử phong phú của thành phố. Bảng táp-lô phát quang Iluminated Fascia với 10.000 chấm khắc laser, mô tả khung cảnh thanh tao của Manchester từ trên cao, với chấm lớn nhất đại diện cho vị trí của khách sạn Midland. Bảng táp-lô này hiển thị nhan đề của bài thơ "This is the Place" của Tony Walsh, một sự tôn vinh đối với thành phố Manchester.

Giữa hàng ghế sau được thêu tên các địa điểm nổi tiếng của Manchester, trong khi trần xe mô tả hoa văn lấy cảm hứng từ lưới phân tử Graphene liên quan đến việc siêu vật liệu Graphene lần đầu tiên được phát hiện bởi Đại học Manchester.

Các tấm ốp bậc cửa tôn vinh Manchester là nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Tên viết tắt của thành phố, “MCR” (được viết bằng mã nhị phân), gợi nhắc đến "The Manchester Baby", máy tính điện tử có thể lưu trữ chương trình đầu tiên trên thế giới.