Rời showbiz lấy vợ 2 CEO kém 16 tuổi, Chi Bảo đặt tên cho quý tử liên kết mật thiết với anh trai cùng cha khác mẹ

- Phước Thành: "Phước" biểu thị sự phúc lợi, may mắn, còn "Thành" có nghĩa là thành công, hoàn thành. Tên này mang ý nghĩa bé trai sẽ có sự may mắn và thành công trong cuộc sống, đạt được những mục tiêu và hoàn thành những gì mình lựa chọn.

- Triệu Phước: "Triệu" thể hiện sự trí tuệ, uy quyền, còn "Phước" có nghĩa là phúc lợi, may mắn. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ có trí tuệ vượt trội và mang lại may mắn, phúc lợi cho bản thân và những người xung quanh.

- Đức An: "Đức" thể hiện phẩm chất đạo đức, còn "An" có nghĩa là bình an, hòa thuận. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ phát triển với đức hạnh tốt và mang lại sự bình an, hòa thuận cho mọi người xung quanh.

- Triệu Phúc: "Triệu" biểu thị sự trí tuệ, uy quyền, còn "Phúc" thể hiện sự phúc lợi, may mắn. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ phát triển với sự trí tuệ và mang lại niềm vui và may mắn cho mọi người xung quanh.

- Long Hưng: "Long" biểu thị sự rồng rắn, quyền uy, còn "Hưng" thể hiện sự thịnh vượng, thành công. Tên này mang ý nghĩa bé trai sẽ phát triển với sự mạnh mẽ và đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống.

- Minh Tâm: "Minh" thể hiện sự sáng suốt, còn "Tâm" biểu thị trái tim, lòng tự tôn. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ phát triển với trí tuệ và lòng tự tôn, đồng thời có sự sáng suốt trong tư duy và quyết định.

Tên bé trai thể hiện sự bình an

- Tĩnh Nhân: "Tĩnh" biểu thị sự yên bình, trầm tĩnh, còn "Nhân" thể hiện con người, nhân loại. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ mang lại sự yên bình và sự thông cảm đối với mọi người.

- Hòa Bình: "Hòa" biểu thị sự hòa thuận, còn "Bình" thể hiện sự bình an, yên tĩnh. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ mang lại sự hòa thuận và bình an cho mọi người xung quanh.

- Quang An: "Quang" biểu thị sự sáng rõ, còn "An" thể hiện sự an lành. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ tỏa sáng với sự an lành và mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh.

- Hoàng Phúc: "Hoàng" biểu thị sự cao quý, còn "Phúc" thể hiện sự phúc lợi, may mắn. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ phát triển với sự cao quý và mang lại niềm vui và may mắn cho mọi người xung quanh.

- Thanh Tịnh: "Thanh" thể hiện sự trong sáng, trong trẻo, còn "Tịnh" biểu thị sự tĩnh lặng, không gian yên bình. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ mang lại sự trong sáng và bình yên cho mọi người xung quanh.

- Minh Anh: "Minh" thể hiện sự sáng suốt, còn "Anh" biểu thị sự bình an. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ phát triển với trí tuệ và mang lại sự bình an cho mọi người xung quanh.

- Tự An: "Tự" biểu thị sự tự tại, tự do, còn "An" thể hiện sự an lành. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ sống một cuộc sống tự tại và mang lại sự an lành cho mọi người xung quanh.

- Trường An: "Trường" biểu thị sự rộng lớn, bao la, còn "An" thể hiện sự an lành. Tên này thể hiện mong muốn bé trai sẽ mang lại sự an lành và tạo dựng một cuộc sống bình yên và rộng lớn cho mọi người xung quanh.

Theo Người đưa tin