Rối loạn phổ tự kỷ là gì? Làm sao phát hiện sớm 'Rối loạn phổ tự kỷ' ở trẻ nhỏ

17. Trẻ có nhìn vào đồ vật mà bạn đang nhìn không?

18. Trẻ có làm những cử động ngón tay bất thường ở gần mặt trẻ không?

19. Trẻ có bắt bạn chú ý vào các hoạt động của trẻ không?

20. Bạn có bao giờ nghi ngờ trẻ bị điếc không?

21. Trẻ có hiểu điều người khác nói không?

22. Thỉnh thoảng trẻ có nhìn chằm chằm một cách vô cảm hoặc đi tha thẩn mà không mục đích gì hết không?

23. Khi đối mặt với những điều lạ, trẻ có nhìn vào mặt bạn để xem phản ứng của bạn không?

Phụ huynh khi sử dụng 23 câu hỏi này đánh giá để phát hiện sớm trẻ tự kỷ lứa tuổi 18-24 tháng. Cần lưu ý: kết quả nguy cơ cao khi trẻ có ít nhất ba câu trả lời bất kỳ hoặc hai câu then chốt (nằm trong các câu số 2, 7, 9, 13, 14, 15) là “không”. Tuy nhiên, với các câu 11, 18, 20, 22 thì câu trả lời “có” lại ám chỉ nguy cơ trẻ bị tự kỷ.

Nguồn (tài liệu tham khảo)

TS. BS Đinh Thạc - Trưởng khoa Tâm Lý