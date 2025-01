Rộ xu hướng "điều tra" bạn đời tương lai

Ý kiến:

Nguy cơ phạm pháp nếu xâm phạm quyền riêng tư

Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, dịch vụ điều tra và thám tử được xem là một trong những ngành, nghề thuộc hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, nằm trong nhóm các hoạt động điều tra, bảo vệ an toàn. Hoạt động thám tử, điều tra, theo dõi tuy là ngành nghề hợp pháp tại Việt Nam, song việc điều tra hay theo dõi người khác phải không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, bí mật cá nhân, gia đình của họ.



Trường hợp người không hành nghề thám tử, nhưng có hành vi theo dõi người khác, cũng phải đảm bảo nguyên tắc nêu trên. Đồng thời, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.

Nếu có nhu cầu thu thập thông tin, quý vị nên nhờ những dịch vụ thám tử được cấp phép, vì họ có nghiệp vụ lấy thông tin mà vẫn đảm bảo không vi phạm pháp luật. Trường hợp tự ý điều tra, nếu bị phát hiện và tố cáo, người điều tra thường khó tránh khỏi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, người có hành vi tự ý chụp ảnh, quay phim và sử dụng hình ảnh mà không có sự đồng ý của người khác, nếu xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người đó thì được coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ. Nếu cá nhân bị lộ hình ảnh, thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hoặc thiệt hại khác thì có thể yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện lên tòa án để yêu cầu bồi thường. Cụ thể:

Người quay lén sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo khoản 3 điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP - phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người quay lén có hành vi công khai, tung thông tin lên mạng xã hội hoặc có hành vi đe dọa, quấy rối; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác (theo điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, theo điều 159 Bộ luật Hình sự 2015, việc nghe, ghi âm cuộc đàm thoại, cuộc trò chuyện và tiết lộ ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Bá Tùng

(Đoàn Luật sư TPHCM, Giám đốc Công ty luật DL Pinnacle)

Có thể lợi bất cập hại

Trong quá trình tư vấn tâm lý, tôi có những khách hàng nữ có quá khứ phức tạp. Họ vẫn được yêu thương chân thành, dù nửa kia biết rõ về quá khứ ấy. Dù vậy, thực tế là những phụ nữ đó vẫn chỉ muốn lập gia đình với người hoàn toàn không biết gì về quá khứ của họ. Một khách hàng nữ của tôi từng tâm sự: nếu lấy người chồng biết rõ và chấp nhận quá khứ của mình, người vợ dễ mang tâm lý thỏa hiệp, chấp nhận khi người chồng mắc lỗi như ngoại tình, tình một đêm hay các tật xấu khác. Điều đó ảnh hưởng đến sự ổn định của hôn nhân.



Việc điều tra người yêu, bạn đời tương lai, do đó có thể dẫn tới tình huống lợi bất cập hại. Quan điểm của tôi là không nên điều tra hay theo dõi bạn đời hoặc con dâu, con rể tương lai, vì hiện tượng này gây ra nhiều tranh cãi về mặt đạo đức, niềm tin và tác động tới tâm lý lâu dài.

Thông thường, người trong cuộc có nhu cầu theo dõi, điều tra, xác minh thông tin khi mất niềm tin vào mối quan hệ, vì lo sợ gặp phải chuyện không mong muốn trong tình yêu đôi lứa như lừa dối hoặc lợi dụng. Lý do tiếp theo là từ áp lực gia đình và xã hội, vì gia đình muốn đảm bảo quyết định kết hôn của con cái là đúng đắn.

Nguyên nhân sâu xa hơn còn nằm ở chỗ bản thân người trong cuộc cảm thấy chưa được thỏa mãn 1 trong 4 nhu cầu cơ bản khi quyết định kết hôn: chất lượng mối quan hệ, tài chính, sức khỏe, nội tâm bình an (cảm giác bình yên, được yêu thương khi ở bên người nào đó). Dù kết quả điều tra thế nào, sâu thẳm trong tâm tư của 2 người trong cuộc đều có một vết hằn tâm lý. Trong khi đó, lý ra hôn nhân nên được xây dựng từ nền tảng tình yêu, sự thấu hiểu và sự tin tưởng lẫn nhau.

Chuyên gia Phạm Hoàng Long

(Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam)

Kim An(ghi)