Rò rỉ thông tin về kẻ đưa loại ma túy dẫn đến cái chết của Liam Payne

Cơ quan chức năng cho rằng ảnh hưởng của ma túy nhiều khả năng đã khiến Liam Payne bị ảo giác, và dẫn đến việc anh tự nhảy khỏi ban công khách sạn từ tầng 3. Theo cơ quan điều tra Argentina, Liam Payne đã chịu ảnh hưởng bởi 1 loại thuốc gây ra các cơn loạn thần và ảo giác cực mạnh trước khi ngã lầu tử vong tại chỗ. Loại thuốc này mang tên Cristal - hợp chất nguy hiểm, khiến người dùng trải qua nhiều trạng thái cảm xúc lên xuống thất thường như có lúc rất hưng phấn, hung hăng nhưng cũng có lúc cực kỳ suy sụp. Do đó, cơ quan chức năng cho rằng ảnh hưởng của thuốc nhiều khả năng đã khiến Liam Payne bị ảo giác, và dẫn đến việc anh tự nhảy khỏi ban công khách sạn từ tầng 3. Đến nay, Page Six tiếp tục trích nguồn tin thân cận, cho biết nhân viên khách sạn đã cung cấp ma túy cho nam ca sĩ trước khi qua đời. Nguồn tin này cho biết: "Có vẻ như 1 nhân viên khách sạn đã cung cấp ma túy cho Liam Payne. 1 bản cáo trạng về tội phân phối ma túy có thể sẽ sớm được đưa ra".

Có 1 nhân viên khách sạn đã cung cấp ma túy cho Liam Payne Trước khi Liam Payne qua đời, anh đã gây rối, đập vỡ máy tính ở sảnh khách sạn vào sáng 16/10 (giờ địa phương). Chiều cùng ngày, nhân viên khách sạn đã hoảng loạn cầu cứu 999 (Dịch vụ ứng phó y tế khẩn cấp), yêu cầu giúp đỡ về 1 trường hợp khách hàng phê thuốc, không kiểm soát được hành vi và có thể tự làm hại bản thân. Đến 17h, cảnh sát tìm thấy thi thể của Liam Payne dưới sân khách sạn. Sau đó, trong căn phòng nam ca sĩ lưu trú, cơ quan chức năng tìm thấy 1 hộp xà phòng, diêm, tàn dư của nến, giấy bạc, bật lửa, nắp lon soda cháy xém và 1 chất bột lạ. Trong bồn tắm của phòng, người ta tìm thấy nhiều tàn tích của nến và giấy bạc, cùng với các vết cháy và vết bẩn đáng ngờ. Theo cơ quan điều tra, có 2 gái mại dâm đã ở cùng cựu thành viên One Direction vài giờ trước khi anh rơi xuống từ ban công khách sạn và tử vong ở Buenos Aires. 2 người phụ nữ 25 tuổi, không tiết lộ danh tính cho biết họ đã cùng uống rượu với Liam Payne. 2 cô gái phủ nhận việc Liam Payne sử dụng ma túy, họ cho biết nam ca sĩ trông có vẻ bình thường khi ở bên họ. Khai nhận với cơ quan điều tra, 2 người phụ nữ cho biết họ được gọi đến khách sạn CasaSur Palermo thông qua 1 nền tảng cung cấp "dịch vụ nhạy cảm". Họ đến khách sạn lúc 11h30 sáng và rời đi khoảng 16h chiều. Nhân chứng cho biết 2 cô gái mại dâm rời khỏi phòng Liam Payne trước 16h chiều nhưng chậm trễ vì còn tranh cãi với nam ca sĩ, do anh không muốn trả tiền cho họ. Cơ quan chức năng Argentina xác nhận những người phụ nữ này đã rời khỏi khách sạn trước khi Liam Payne qua đời. Hiện chưa rõ 2 gái mại dâm này có vị truy tố hay không. Được biết 2 cô gái này đã tích cực hợp tác điều tra, không chỉ đưa ra lời khai mà còn cho phép cảnh sát truy cập tìm dữ liệu trong điện thoại.

Nam ca sĩ gặp nhiều vấn đề trước khi qua đời Thông tin Liam Payne qua đời khiến cả Hollywood bàng hoàng, người thân của nam diễn viên và người hâm mộ không khỏi sốc. Gia đình nam ca sĩ bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư để "vượt qua giai đoạn khủng khiếp này". Trước khi mất ở tuổi 31, Liam Payne có cuộc đời sóng gió. Các nguồn thân cận chia sẻ rằng Liam Payne đã vật lộn với khủng hoảng và những vấn đề tâm thần nghiêm trọng vào những năm cuối đời. Đáng chú ý, 1 tuần trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, Liam Payne gặp cú sốc lớn về sự nghiệp khi anh bị hãng thu âm Universal Music chấm dứt hợp đồng. Liam Payne và bạn gái cũng được tiết lộ đã căng thẳng với nhau khi Kate Cassidy đòi về nước trước vào ngày 14/10, mặc cho nam ca sĩ nổi tiếng tha thiết cầu xin cô ở Argentina. Theo Người Đưa Tin