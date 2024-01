Rò rỉ clip Lisa xuất hiện tại hộp đêm thoát y ở Pháp, sẽ có đêm diễn tiếp theo bất chấp chỉ trích?

Your browser does not support the video tag.

Clip Lisa xuất hiện tại hộp đêm thoát y Crazy Horse.

Tuy nhiên, một số những người có mặt tại hộp đêm này đã cho biết, Lisa thực chất đã đến Crazy Horse để xem buổi biểu diễn chào đón năm mới. Với những ai quan tâm Lisa, nhiều người không còn lạ lẫm việc nàng em út BLACKPINK dành sự yêu thích đặc biệt cho loại hình nghệ thuật tại hộp đêm này. Trước đó vào cuối năm 2022, cô cũng từng đến Crazy Horse cùng người quản lý của mình.