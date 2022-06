Rộ clip á hậu Thảo Nhi bị cô Xuân Trang trừ sạch điểm thanh lịch

Your browser does not support the video tag.

Sẽ ra sao nếu Thảo Nhi Lê thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019? Câu trả lời có ngay đây!

Bắt đầu xuất hiện từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và sau đó là 2019, phần ghi hình truyền hình thực tế được cho rằng không khác gì một phiên bản khác của Vietnam's Next Top Model về các thử thách lẫn độ drama. Tuy nhiên, chương trình vẫn cố gắng tạo ra những nét riêng phù hợp với một cuộc thi nhan sắc hơn, điển hình là phần thi thanh lịch "độc nhất vô nhị".