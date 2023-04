RM - Chàng trưởng nhóm BTS đa tài 'nghiện' sách

Nguồn cảm hứng từ sách với những thông điệp tích cực

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, RM luôn tìm đến sách như một nguồn cảm hứng vô tận.



Sách là nguồn cảm hứng cho âm nhạc của BTS.

Âm nhạc của BTS lấy cảm hứng từ những quyển sách nổi tiếng nói về quá trình trưởng thành, với những khó khăn, định kiến mà người trẻ gặp phải trên con đường tìm kiếm bản thân, phá vỡ chiếc kén an toàn để bước ra ngoài xã hội.

Có thể kể đến như Demian: Câu Chuyện Tuổi Trẻ của Emil Sinclair là cuốn sách truyền cảm hứng cho MV Blood, Sweat & Tears và album Wings, The Ones Who Walk Away From Omelas (Những Người Rời Khỏi Omelas) xuất hiện trong MV Spring Day, hay Bản Đồ Tâm Hồn Con Người của Jung có tầm ảnh hưởng lớn tới chuỗi album Map Of The Soul.

Là nhà sản xuất âm nhạc, viết lời cho nhiều ca khúc của BTS, việc đọc sách nhiều giúp RM tích lũy vốn từ, rèn luyện lối tư duy tinh tế, từ đó viết nên những lời bài hát sâu sắc, đồng cảm và duy mỹ.